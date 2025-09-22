VIDEO: Revelan identidad del hombre que besó a viuda de Vicente Fernández

En redes sociales se ha hecho viral un video en donde se muestra a la viuda del cantante Vicente Fernández, María del Refugio Abarca, mejor conocida como Cuquita, abrazada y dándose un beso con un señor durante un concierto. Esto activó los rumores sobre una posible nueva pareja sentimental, sin embargo, la realidad es otra, ya que ha sido revelada la identidad del hombre.

Don Vicente y Cuquita estuvieron juntos por más de 60 años/IG: @_vicentefdez

Cuquita, aún recordando a Don Chente

Cuquita, de casi 80 años de edad, es reconocida como la inseparable esposa de Don Chente, con quien estuvo casada hasta diciembre de 2021, cuando el cantante de música ranchera falleció a causa de una falla multiorgánica.

A casi cuatro años de aquella pérdida, en redes sociales se volvió tendencia un video grabado durante un reciente concierto de su hijo, Alejandro Fernández, en California en donde se observa a doña Cuquita siendo abrazada y dándose un beso entre la mejilla y la boca con un hombre también de avanzada edad. No obstante, este hombre no es su nuevo novio, como se creyó al principio, sino su hermano mayor.

Muchos creyeron que la viuda de Don Chente estaba estrenando novio/X

¿Quién es el hombre del video?

La aclaración fue hecha por la influencer y especialista en espectáculos Chamonic, quien en sus redes sociales comentó:

“Así se hacen los chismes. Este video se está haciendo viral porque dicen que doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, estaba en el concierto de su hijo Alejandro Fernández con su nuevo novio, porque se toman de la mano y se dan un beso entre la mejilla y la boca. Quien realmente es el señor Jaime, su hermano mayor”.

Una tradición familiar poco común

Algo que pudo haber generado la confusión es que doña Cuquita y su hermano se dan un beso casi en la boca, hecho que para muchos podría resultar extraño o hasta inapropiado. Sin embargo, cabe recordar que en la familia Fernández, comenzando por don Vicente, es común verles dándose besos en la boca, sin importar el parentesco o género.

#Espectáculos l 😳👴🏼La viuda de Vicente Fernández, Doña Cuquita Abarca,de 79 años, se convirtió en tema de conversación este fin de semana tras aparecer en un video besando a un hombre durante el concierto de su hijo, Alejandro Fernández,en The Kia Forum en Inglewood,California. pic.twitter.com/z5KBPLdxUG — Notitarde (@webnotitarde) September 22, 2025

Esto es parte de una tradición familiar, según explicó alguna vez el propio Alejandro Fernández: