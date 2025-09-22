Tren Suburbano: Usuarios reportan caos y retrasos de hasta dos horas

El transporte público sigue generando problemas, y aunque en esta ocasión no fue el Metro de la Ciudad de México, nuevamente miles de usuarios se vieron afectados debido a retrasos de hasta dos horas en el Tren Suburbano, lo que provocó que muchos llegaran tarde a escuelas o trabajos desde el Estado de México hacia la capital.

El Tren Suburbano anunció obras del 20 al 25 de septiembre/X

¿Qué está causando los retrasos?

La razón es que, según informó el Tren Suburbano, desde el pasado 20 de septiembre y hasta el próximo jueves 25, se realizarán “trabajos de conexión de vías con el ramal al AIFA, lo cual ocasionará variaciones en la frecuencia de nuestros trenes. Por esta razón, operaremos con trenes dobles durante estos días”, se lee en el comunicado emitido.

Usuarios tardaron hasta una hora esperando un convoy/X

Caos en las estaciones

Esto ha llevado a que usuarios utilicen sus redes sociales para compartir fotos y videos del caos en el que se ha convertido el servicio, afectando principalmente a las personas que viajan desde Cuautitlán, Tlalnepantla y Tultitlán hacia Buenavista.

“Abordamos el tren suburbano a las 6:35 a. m. desde Cuautitlán y llegamos a Buenavista después de las 8:40 a. m. Un trayecto de dos horas ya no es aceptable: usamos el servicio para llegar a trabajos, escuelas o atender asuntos médicos”, fue una de las quejas de un usuario que se volvió viral.

Aglomeraciones, cobros dobles y fallas

Además de las aglomeraciones y los retrasos de más de una hora para abordar un convoy (o hasta dos para llegar al destino), usuarios también reportaron cobros dobles en sus pasajes y destrozos en algunas unidades, ocasionados por los empujones y el exceso de personas en los pasillos.

La marcha del tren era lento, tardando hasta dos horas en llegar a Buenavista/X

¿Hasta cuándo seguirán los retrasos?

Esta situación prevalecerá al menos hasta el jueves 25 de septiembre, cuando concluirán los trabajos para conectar las vías provenientes del AIFA, las cuales en un futuro permitirán viajar directamente desde la estación Buenavista (CDMX) hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ubicado en Santa Lucía, Zumpango, en el Estado de México.