VIDEO: Reportero acude a cubrir accidente carretero y descubre que las víctimas son sus hijos

Con la voz entrecortada, el reportero informó que el accidente fue por una conductora en estado de ebriedad

Reportero fue a cubrir su propia tragedia sin saberlo. | X
Geovanni Rodríguez Catarino
22 de Septiembre de 2025

Una aterradora experiencia vivió el reportero de nota roja Yeiikov Linaldi en Puebla, al llegar a cubrir un accidente carretero y descubrir que entre las víctimas se encontraban sus hijos. Entre lágrimas, pidió ayuda para que llegaran ambulancias al lugar de los hechos.

El choque en la carretera Acajete-Amozoc

Fue durante la noche del domingo cuando se reportó un accidente en la carretera Acajete-Amozoc, en el estado de Puebla. De acuerdo con los primeros informes, una mujer que conducía en estado de ebriedad chocó contra un automóvil en el que viajaba una familia.

Este era el choche en el que viajaba la familia del reportero/X
El reportero Yeiikov Linaldi, colaborador de medios como El Informante Mx y La Verdad Puebla, acudió al lugar para realizar una transmisión en vivo. Sin embargo, su sorpresa fue mayúscula cuando descubrió que la familia afectada en el choque era la suya: sus hijos, su exesposa y el padre de ella.

“Mis hijos están en el hospital”

Durante la transmisión, con la voz entrecortada y al borde del llanto, el reportero expresó:

“Pedimos en estos momentos la ayuda de Fiscalía para que pueda ayudarnos, ya que mis hijos se encuentran en el hospital debido a este percance. No quisiera yo que se mencionara que quiero abusar del poder, pero la persona que tuvo el accidente es mi suegro, el abuelo de mis hijos… se encuentran en estos momentos en el hospital debido a que el otro automóvil venía en estado de ebriedad y no tomó las medidas de precaución correspondientes”.

El reportero informó que uno de sus hijos presentó fuertes lesiones/X
Uno de los menores presenta fractura en la mandíbula

En una transmisión posterior, Linaldi informó que uno de sus hijos presentó una fractura en la mandíbula debido al fuerte impacto, y que tanto el menor como su exesposa y exsuegro fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Redes sociales reaccionan con apoyo

El impactante momento vivido por el reportero generó un sinfín de reacciones en redes sociales. Muchos usuarios expresaron su solidaridad por la difícil situación, mientras otros reconocieron su profesionalismo al seguir informando, aun cuando los afectados eran sus propios hijos.

“Esto sólo lo habría visto en una novela. Triste para el reportero”,
“Dios quiera que su familia esté bien”,
“Qué amargo momento para el periodista, Dios ayude a sus hijos para que recuperen su salud”,
“Mi pesar para el hombre que tuvo que dar su noticia”,
“Qué tragedia, pobre tipo cubrir su propia tragedia, espero todos estén bien”.

 

 

