VIDEO: Reportero acude a cubrir accidente carretero y descubre que las víctimas son sus hijos

Una aterradora experiencia vivió el reportero de nota roja Yeiikov Linaldi en Puebla, al llegar a cubrir un accidente carretero y descubrir que entre las víctimas se encontraban sus hijos. Entre lágrimas, pidió ayuda para que llegaran ambulancias al lugar de los hechos.

El choque en la carretera Acajete-Amozoc

Fue durante la noche del domingo cuando se reportó un accidente en la carretera Acajete-Amozoc, en el estado de Puebla. De acuerdo con los primeros informes, una mujer que conducía en estado de ebriedad chocó contra un automóvil en el que viajaba una familia.

Este era el choche en el que viajaba la familia del reportero/X

El reportero Yeiikov Linaldi, colaborador de medios como El Informante Mx y La Verdad Puebla, acudió al lugar para realizar una transmisión en vivo. Sin embargo, su sorpresa fue mayúscula cuando descubrió que la familia afectada en el choque era la suya: sus hijos, su exesposa y el padre de ella.

“Mis hijos están en el hospital”

Durante la transmisión, con la voz entrecortada y al borde del llanto, el reportero expresó:

“Pedimos en estos momentos la ayuda de Fiscalía para que pueda ayudarnos, ya que mis hijos se encuentran en el hospital debido a este percance. No quisiera yo que se mencionara que quiero abusar del poder, pero la persona que tuvo el accidente es mi suegro, el abuelo de mis hijos… se encuentran en estos momentos en el hospital debido a que el otro automóvil venía en estado de ebriedad y no tomó las medidas de precaución correspondientes”.

El reportero informó que uno de sus hijos presentó fuertes lesiones/X

Uno de los menores presenta fractura en la mandíbula

En una transmisión posterior, Linaldi informó que uno de sus hijos presentó una fractura en la mandíbula debido al fuerte impacto, y que tanto el menor como su exesposa y exsuegro fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

🚨💔 Un corresponsal de @ElInformanteMX acudió a cubrir un accidente en la carretera a #Acajete y descubrió que las víctimas eran sus propios hijos; sin embargo, con profesionalismo, continuó la transmisión.



La forma en que narra la noticia es desgarradora. 🙏 #Puebla pic.twitter.com/RzNBt6XfJy — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) September 22, 2025

Redes sociales reaccionan con apoyo

El impactante momento vivido por el reportero generó un sinfín de reacciones en redes sociales. Muchos usuarios expresaron su solidaridad por la difícil situación, mientras otros reconocieron su profesionalismo al seguir informando, aun cuando los afectados eran sus propios hijos.