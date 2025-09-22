Memes celebran que Guana fue eliminado de La Casa de los Famosos

Los pronósticos no fallaron y, para beneplácito de gran parte del público, Guana fue eliminado de La Casa de los Famosos, restando únicamente siete habitantes en competencia rumbo a la gran final que se celebrará en dos semanas.

En la placa de nominados había cuatro habitantes: Dalílah Polanco, Shiky, Guana y Aldo de Nigris. Este último fue salvado por Abelito, luego de que defendió el poder de la salvación ante el regiomontano, dejando a los tres integrantes del equipo Día en el carrusel.

Guana se convirtió en el octavo eliminado de la temporada/X

Quedó entonces en manos del público y sus votos decidir quién permanecería en la casa. Dalílah fue la primera en regresar, seguida por Shiky, y finalmente Guana se convirtió en el octavo eliminado del reality show.

El público no lo perdonó

En redes sociales, el nombre de Guana se volvió tendencia, ya que una gran parte del público celebró su salida. Los principales señalamientos fueron por haber traicionado a sus compañeros, pues durante la última nominación le dio puntos a Dalílah y Shiky, bajo el argumento de una “estrategia fallida”.

Guana se ganó la etiqueta de "traicionero" entre el público/X

Dentro y fuera de la casa, esta estrategia fue puesta en duda, pues muchos concluyen que en realidad Guana quería salir nominado con sus compañeros, creyendo que tenía más posibilidades de vencerlos.

Lo llamaron “traidor” y “mueble” en redes

Términos como “desleal”, “traicionero” y “mueble” se repitieron en redes sociales, donde los memes no se hicieron esperar para celebrar su salida de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México.

El programa entra ya en su recta final y, este mismo día, se definirá quién será el primer finalista.