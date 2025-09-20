Daniel Sosa rompe el silencio: revela qué le pidió la producción de La Casa de los Famosos tras polémica con Abelito

Tras la polémica llamada telefónica en La Casa de los Famosos México, Daniel Sosa rompió el silencio y aclaró qué fue lo que realmente sucedió. El comediante explicó que no intentó hacerse pasar por el papá de Abelito, sino que simplemente siguió las indicaciones de la producción.

Abelito tuvo una llamada con Daniel Sosa pensando que era su padre | RS

Durante la gala, Abelito ganó la Moneda del Destino y esperaba hablar con su padre, pero en su lugar apareció Sosa al otro lado de la línea. La confusión fue inmediata: el influencer pensó que escuchaba la voz de su papá y se emocionó, hasta que la jefa le aclaró que no lo era.

¿Daniel Sosa engañó a Abelito?

En redes sociales, el comediante detalló que la producción lo contactó exclusivamente para enviar mensajes a Guana, participante que no había ganado la dinámica. Su papel era fungir como “mensajero” y no como familiar sorpresa. Incluso le preguntaron si había visto el programa, a lo que él respondió que no.

El comediante confesó que no tenía idea de lo que el concursante había hecho dentro del reality y se sorprendió al enterarse de que se referían a Guana como “Judas”:

"No sabía que le decían Judas a Guana... ¿Qué tuvo que haber hecho para que le dijeran Judas?"

Ante la situación, Daniel Sosa reveló que habló con la producción por la aparente injusticia hacia Abelito y solicitó que realmente le otorgaran el premio de poder hablar con su papá.