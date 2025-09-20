Polémica en La Casa de los Famosos: Abelito queda en shock tras llamada que no era de su papá

Lo que pintaba como uno de los momentos más emotivos de La Casa de los Famosos México 3 terminó en controversia, tristeza y muchas críticas contra la producción. Durante la gala del viernes 19 de septiembre, Abelito encontró la Moneda del Destino y se ganó lo que pensó sería una llamada con su papá. Pero no fue así.

La llamada fue con el comediante Daniel Sosa, quien le dejó en claro desde el inicio: “Vengo aquí como parte de la producción porque me dijeron que tenía que darle un mensaje a Guana. Pero como sabemos, él no encontró la moneda y la encontraste tú, entonces te quiero pedir de favor si le puedes dar unos mensajes a Guana”.

Abelito pensó que estaba hablando con su papá y no era / Redes Sociales

Abelito estaba confundido

Abelito, entre confundido y molesto, fue el mensajero. Daniel le dictó tres mensajes para Guana, uno tras otro. Entre ellos:

“ Dile al Guana que digo yo, que no soy tu papá, que siga disfrutando de La Casa como cuando hace teatro, sin presión y con mucha diversión ”.

“Dile al Guana que juegue en La Casa con el mismo amor que le tiene al público como cuando dio una función con el dedo lastimado...”.

“Dile a Guana que juega con amor y lealtad al Guana que estaba solo en un cuarto antes, antes de hacer La Obra que Sale Mal, que lo haga por él”.

Mientras tanto, Abelito solo pensaba en una cosa: que quien llamaba era su papá. Y no fue así. “Pensé que era mi papá, tiene la voz parecida en el teléfono, hablaba igual. Pensé que era mi jefe, no mames”, expresó después.

Abelito solo estuvo mandando mensajes a Guana por parte de Daniel / Redes Sociales

Abelito queda desilusionado

“Quedé como un tonto, güey. Me emocioné en el teléfono y pensé que era él, su voz se parece tanto, pensé que estaba hablando desde el pueblo con la poca señal”, agregó.

Guana respondió: “Me urge salir de aquí y empezar a echarnos las palabras encima”, mientras Abelito, resignado, volvió al confesionario con su última frase: “Ya llegó tu mensajero, Daniel”.

La decepción fue evidente. “Solo fui el mensajero”, dijo Abelito con tristeza.

Guana fue el único beneficiado con los mensaje de Daniel Sosa / Redes Sociales

Critican la acción de la producción

El público no tardó en reaccionar. En redes sociales, las críticas a la producción por “jugar con los sentimientos” del joven no se hicieron esperar. Para muchos, se trató de una burla innecesaria que desvirtuó por completo el supuesto beneficio de la Moneda del Destino.

Incluso sus compañeros intentaron consolarlo. Alexis le dijo: “Tu papá ya se emocionó viéndote, pensando que era él. Ahí está el mensaje de amor”. Y Aarón añadió: “Tranqui, aquí a todos nos toca”.