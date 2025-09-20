Shakira visita La Casa Azul con Sasha y Milan tras su gran despedida en CDMX

Shakira aprovechó un momento familiar para caminar por La Casa Azul de Frida Kahlo con sus hijos

Laura Reyes Medrano
20 de Septiembre de 2025

Shakira cerró su ciclo en la Ciudad de México con un concierto memorables, de esos que se quedan en el corazón. Y cuando todo terminó, en lugar de retirarse sin más, decidió hacer algo especial junto a sus hijos: visitar La Casa Azul, el famoso museo de Frida Kahlo en Coyoacán. Una tarde tranquila, con seguridad, pero llena de miradas, sonrisas y momentos que ya circulan en redes sociales.

Shakira visitando La Casa Azul en CDMX | TikTok @javielias
La cantante fue captado con sus hijos, Sasha (10 años) y Milan (12 años) a su lado, la cantante caminó por La Casa Azul. Aunque trató de pasar lo más desapercibida posible, los guardias de seguridad que la acompañaban y su presencia llamaron la atención; fans la identificaron de inmediato.

Durante su visita, Shakira aceptó fotos con seguidores, siempre con una sonrisa. Luego recorrió el museo, de la mano con sus hijos, disfrutando del ambiente, del arte y de ese momento íntimo que suelen compartir los artistas cuando bajan del escenario.

@javielias Que bonito coincidir con Shakira en el museo casa de Frida Kahlo 💙 @Shakira #shakira #fridakahlo #cdmx #shakiramexico ♬ Suerte (Whenever, Wherever) - Shakira

 

Concierto y despedida emotiva

El 18 de septiembre, Shakira concluyó su gira en México tras 12 conciertos en el Estadio GNP, cada uno con 65,000 asistentes. En su última noche, se le vio emocionada hasta las lágrimas, expresando gratitud al público por tanto apoyo y cariño después de 30 años de carrera.

Shakira en el Estadio GNP Seguros en la CDMX | FB: Shakira
Reacciones en redes

El video circuló rápidamente. Internautas mexicanos celebraron que, aun en medio de su fama gigantesca, Shakira tomara tiempo para lo simple: disfrutar en familia, acercarse a fans, mostrarse humana. Comentarios como “todos la encuentran menos yo” o “es una dama divina” marcaron la publicación.

