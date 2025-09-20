Fan asegura que Christian Nodal no dejaba de mirarla: VIDEO

El pasado 15 de septiembre en Morelia, durante uno de sus conciertos, el cantante Christian Nodal fue expuesto de tener una actitud especial con una fan. Su conducta —miradas repetidas, gestos, besos desde el escenario y hasta un sombrero lanzado hacia ella— generó polémica entre quienes vieron el momento en redes sociales.

La usuaria recopiló varias actitudes del cantante durante su concierto en Morelia | Captura de pantalla

¿Qué pasó en Morelia?

La usuaria Lay Marcamsa (@laymarcamsa) compartió un video en la plataforma de TikTok, donde afirma que Nodal no dejaba de verla desde su palco. El momento cobró fuerza cuando se observó al cantante volteando hacia donde estaba ella, haciendo señales y lanzando besos, lo que generó dudas sobre si era simplemente cortesía o algo más intencional.

El momento del sombrero

En ese mismo video, Lay Marcamsa mostró cómo recibió uno de los sombreros que Nodal había usado durante el show. No sólo lo recibió, sino que lo presumió frente a la cámara, como prueba de ese vínculo especial que muchos espectadores aseguraban estar viendo.

Nodal le lanzó su sombrero | Captura de pantalla

Reacción en redes sociales

En redes sociales, algunos vieron el comportamiento de Nodal como un gesto de cariño y amabilidad con una fan. Otros, en cambio, lo criticaron, juzgando que Nodal ya tiene fama de coqueto y que estos gestos pueden prestarse a malentendidos. Hasta ahora, ni el cantante ni la fan involucrada han hecho declaraciones públicas más allá del video original.

"amigaaaaa si se organiza bien te casas en diciembre"

"Amiga a ti si te aceptamos como amante"

"Fan de este video! Y tu nueva relación chula!!"



Fueron algunos de los comentarios de los usuarios en TikTok.