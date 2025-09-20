¿Batman Azteca tiene escena post créditos? Esto es lo que revela

Batman Azteca: Choque de Imperios llegó con toda la fuerza del Mictlán a los cines de México. Y sí, tal como dicta la tradición moderna del cine de superhéroes, esta versión mexica del Hombre Murciélago también guarda una escena post créditos que dejó a muchos con el penacho volado.

Después de una épica batalla donde los mexicas logran rechazar la invasión española, Tzinacan —el Batman mesoamericano— derrota a Hernán Cortés y lidera una victoria que parecía imposible. Todo parecía concluir ahí... pero los dioses del plot twist tenían otros planes.

Batman Azteca está dando mucho de qué hablar tras su estreno / Redes Sociales

El Joker indígena y el Dos Caras colonial

Tras el combate, el trasunto de Dos Caras, completamente vencido, busca refugio bajo el árbol de la Noche Triste. Es ahí donde aparece Yoka, el Joker reinterpretado en clave mesoamericana. Juntos, empiezan a trazar un nuevo plan para redoblar el ataque contra los pueblos originarios. Una combinación que no pinta nada bien para Tzinacan.

Pero lo mejor (o lo peor, según de qué lado estés) llega después.

¿Y la escena post créditos?

Pues sí, la hay. En esa escena final vemos nuevas embarcaciones españolas llegando a América. Todo indica que el plan de Yoka y Cortés ya está en marcha.

La sorpresa se da cuando de una de esas naves desciende un personaje completamente inesperado: una nueva versión del Pingüino, ataviado como un médico de la peste medieval —con el clásico pico largo y un aire tan gótico como tenebroso—. El mensaje es claro: el universo de Batman Azteca apenas empieza.

La nueva historia del Hombre Murciélago ahora está causando revuelo / Redes Sociales

¿Qué significa esto?

La presencia de este Pingüino colonial sugiere que los creadores están más que dispuestos a seguir explorando fórmulas históricas y mitológicas para reinterpretar al elenco clásico de DC. Este personaje —probablemente europeo, oscuro y calculador— podría representar la evangelización forzada y otras sombras del periodo de conquista.

Así que si te quedaste con ganas de más, tranquilo: Warner Bros. y Ánima Studios podrían estar preparando una secuela aún más intensa, siempre y cuando el éxito en taquilla los acompañe. Y con una escena post créditos así de jugosa, no hay duda de que muchos ya están listos para el siguiente capítulo del murciélago mexica.

La película cuenta con una escena post créditos que debes de entender / Redes Sociales