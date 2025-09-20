ISSSTE ya comenzó a cancelar pensiones de jubilados ¿Por qué motivo?

Miles de jubilados están en la mira del ISSSTE. ¿El motivo? Recibir más de lo que, según la ley, les corresponde. Y no es broma: el propio Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado confirmó que está cancelando pensiones que superen el monto legalmente permitido.

De acuerdo con la normativa del régimen décimo transitorio, nadie puede recibir más de 32 mil 571 pesos al mes, que equivalen a 10 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Así que si te estás pasando de lanza... prepárate.

“Modificación o cancelación de pensiones: si una pensión excede los 32,571 pesos, podrá ser ajustada a la baja o revocada”, informó el ISSSTE.

Y no es todo. Además del ajuste o cancelación, la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales se encargará de revisar cada caso con lupa: calcular de nuevo, checar papeles, y verificar si todo cuadra. Si no... adiós a la pensión generosa.

Los pensionados del ISSSTE tendrán una revisión de papeles / FB: @ISSSTE.MX

El ISSSTE puede pedir tus documentos... otra vez

Como parte de este proceso, el Instituto podrá solicitar en cualquier momento que los jubilados entreguen nuevamente los documentos que usaron para su trámite. Así es: la papelería que ya creías haber guardado para siempre podría volver a la vida.

“Verificación documental: el Issste puede solicitar en cualquier momento la validación de los documentos presentados al momento del trámite”, advirtió la institución.

Y aguas, porque si se descubre que hubo documentos falsos o "mano negra" por parte de funcionarios, no solo se pierde la pensión, sino que el caso podría llegar al Ministerio Público Federal.

Las personas que tengan pensión por arriba de los 32 mil pesos, serán canceladas / FB: @ISSSTE.MX

Sanciones... y hasta denuncia

El ISSSTE fue claro: si encuentra irregularidades en los expedientes, los responsables serán denunciados ante el Órgano Interno de Control y se presentarán las pruebas correspondientes: “Si se detectan documentos falsos o irregularidades atribuibles a servidores públicos, los hechos serán denunciados ante el Órgano Interno de Control y el Ministerio Público Federal”.

La medida ha generado tensión entre los jubilados, quienes temen que los errores administrativos o la mala interpretación de la normativa afecten su único sustento económico. Por ahora, la recomendación es: verifica tu pensión, revisa tu expediente y ten tus documentos en orden.

Esta medida busca controlar abusos que se realizaron en su momento / FB: @ISSSTE.MX