Feria del Maíz CDMX 2025: Habrá elotes, esquites garnachas y música en vivo

La Feria del Maíz y la Agrobiodiversidad regresa a la Ciudad de México para rendir homenaje al maíz, corazón de nuestra gastronomía y cultura. Este evento gratuito se llevará a cabo del viernes 26 al domingo 28 de septiembre en el emblemático Monumento a la Revolución. Las actividades estarán disponibles de 11:00 a 20:00 horas.
¿Qué encontrarás en la Feria?
La feria contará con una amplia variedad de actividades para toda la familia:
Gran elotiza: ¡Mil elotes preparados gratis para los asistentes!
Muestra gastronómica: Más de 250 productores ofrecerán esquites, gorditas, quesadillas, tamales, atole, pan de elote y más.
Talleres y actividades: Aprende a hacer tortillas a mano, participa en concursos de desgranado de maíz e ilustración, y disfruta de talleres de siembra y lenguas indígenas.
Proyecciones inmersivas: Domo digital con imágenes sobre agua, bosques, flores, chinampas y milpa.
Museo al aire libre: Maquetas interactivas y exposiciones sobre la biodiversidad y la importancia del maíz.
Actividades para niños y adultos: Diversión y aprendizaje para toda la familia.
Cartelera de conciertos gratis
La música también será protagonista en la feria. A lo largo de los tres días, se presentarán artistas y grupos como:
Viernes 26 de septiembre:
Wamazo
Yolotecuani
Campeche Show
Sábado 27 de septiembre:
Sónez
Alberto Pedraza
Domingo 28 de septiembre:
Orquesta Típica de la Ciudad de México
Rayito Colombiano
Además, habrá presentaciones de mariachi, tríos norteños, grupos de reggae, fusiones contemporáneas y danza tradicional. Todos los espectáculos serán gratuitos.
• De 11 a 20 horas
