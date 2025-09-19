Feria del Maíz CDMX 2025: Habrá elotes, esquites garnachas y música en vivo

La Feria del Maíz y la Agrobiodiversidad regresa a la Ciudad de México

Los sabores del maíz se toman el Monumento a la Revolución en la Feria del Maíz y la Agrobiodiversidad 2025 | iStock
Laura Reyes Medrano
19 de Septiembre de 2025

La Feria del Maíz y la Agrobiodiversidad regresa a la Ciudad de México para rendir homenaje al maíz, corazón de nuestra gastronomía y cultura. Este evento gratuito se llevará a cabo del viernes 26 al domingo 28 de septiembre en el emblemático Monumento a la Revolución. Las actividades estarán disponibles de 11:00 a 20:00 horas.

Asistentes disfrutan de una experiencia cultural y gastronómica para toda la familia | iStock
¿Qué encontrarás en la Feria?

La feria contará con una amplia variedad de actividades para toda la familia:

  • Gran elotiza: ¡Mil elotes preparados gratis para los asistentes!

  • Muestra gastronómica: Más de 250 productores ofrecerán esquites, gorditas, quesadillas, tamales, atole, pan de elote y más.

  • Talleres y actividades: Aprende a hacer tortillas a mano, participa en concursos de desgranado de maíz e ilustración, y disfruta de talleres de siembra y lenguas indígenas.

  • Proyecciones inmersivas: Domo digital con imágenes sobre agua, bosques, flores, chinampas y milpa.

  • Museo al aire libre: Maquetas interactivas y exposiciones sobre la biodiversidad y la importancia del maíz.

  • Actividades para niños y adultos: Diversión y aprendizaje para toda la familia.

Más de 250 productores ofrecerán esquites | iStock
Cartelera de conciertos gratis

La música también será protagonista en la feria. A lo largo de los tres días, se presentarán artistas y grupos como:

Viernes 26 de septiembre:

  • Wamazo

  • Yolotecuani

  • Campeche Show

Sábado 27 de septiembre:

  • Sónez

  • Alberto Pedraza

Domingo 28 de septiembre:

  • Orquesta Típica de la Ciudad de México

  • Rayito Colombiano

Además, habrá presentaciones de mariachi, tríos norteños, grupos de reggae, fusiones contemporáneas y danza tradicional. Todos los espectáculos serán gratuitos.

 

Ciudad de México

