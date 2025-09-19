De fenómeno viral a la vida real: Edgar Martínez se casa después de “La caída de Edgar”

En 2006, Edgar Martínez con apenas 11 años, se convirtió en el primer fenómeno viral mexicano

De fenómeno viral a la vida real: Edgar Martínez se casa después de “La caída de Edgar”
"La caída de Edgar" el primer video viral en México | Edgar Martínez | Valeria Bermea
Laura Reyes Medrano
19 de Septiembre de 2025

Hace casi dos décadas, el 9 de mayo de 2006, un niño de 11 años llamado Edgar Martínez se convirtió en el primer fenómeno viral mexicano con el video “La caída de Edgar”. En él, se le veía intentando cruzar un río sobre un tronco, solo para ser derribado por su amigo en una finca en Monterrey, Nuevo León. La grabación, que rápidamente se hizo famosa en YouTube, acumuló millones de reproducciones y convirtió a Edgar en una figura pionera de la fama en internet.

 

Casi 20 años después, Edgar, ahora de 30 años, ha participado en comerciales y programas de televisión, convirtiéndose en una personalidad reconocida dentro del entretenimiento digital mexicano.

Hoy, el protagonista de aquel icónico video se encuentra comprometido con la arquitecta Valeria Bermea, y la pareja celebrará su boda el próximo 10 de octubre.

Edgar Martínez | Valeria Bermea

Edgar Martínez | Valeria Bermea

