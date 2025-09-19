Evita la gripe: 5 alimentos ricos en Vitamina C… además de la naranja

La vitamina C es una de las aliadas más efectivas cuando se trata de fortalecer el sistema inmunológico, reducir el riesgo de gripe y acelerar la recuperación del cuerpo. Aunque solemos pensar en la naranja como su fuente principal, existen otros alimentos que contienen incluso más cantidad de este nutriente esencial.

Aunque la naranja es la fruta que más comúnmente se asocia con la vitamina C, existen otros alimentos | iStock

De acuerdo con National Institutes of Health (NIH), la vitamina C actúa como antioxidante, protege las células contra el daño, facilita la absorción de hierro y refuerza las defensas del organismo.

Aquí te dejamos cinco alimentos que no pueden faltar en tu dieta si quieres mantener a raya los resfriados:

1. Guayaba

Originaria de América, la guayaba es una auténtica bomba de vitamina C: un solo fruto de 100 gramos puede aportar hasta 125 mg de este nutriente, lo que cubre más del 100% de la ingesta diaria recomendada, de acuerdo con el portal de salud Healthline.

2. Pimiento rojo

El pimiento rojo crudo contiene cerca de 140 a 190 mg de vitamina C por cada 100 gramos, casi el doble que una naranja, según datos de Eat This Much, sitio especializado en nutrición. La clave está en consumirlo fresco, ya que la cocción puede reducir sus niveles de vitaminas.

3. Papaya

Esta fruta tropical no solo es refrescante y ligera, también es una gran fuente de vitamina C. Con 61 mg por cada 100 gramos, cubre alrededor del 70% de lo que necesitas al día, de acuerdo con datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) recopilados en Foodstruct.

Esta fruta tropical no solo es refrescante y ligera | iStock

4. Perejil

Más que un adorno en los platillos, el perejil aporta cerca de 80 mg de vitamina C por taza. Lo ideal es añadirlo crudo y fresco al final de las preparaciones para aprovechar al máximo sus beneficios, según el University of Rochester Medical Center.

5. Coles de Bruselas

Aunque no a todos les encantan, las coles de Bruselas son un superalimento en miniatura. Una taza cruda contiene hasta 83 mg de vitamina C, además de fibra y antioxidantes que fortalecen la salud intestinal y cardiovascular, de acuerdo con el USDA/SNAP-Ed.

Las coles de bruselas son una muy buena fuente vegetal | iStock

Más opciones

Otras fuentes ricas en este nutriente son las fresas, el kiwi, el brócoli y las grosellas negras, todas recomendadas por el Linus Pauling Institute de la Oregon State University como parte de una dieta equilibrada para reforzar el sistema inmune.

Integrar frutas y verduras ricas en vitamina C en la alimentación diaria es una medida natural, accesible y potente para evitar caer en gripe y otras infecciones respiratorias. No basta con consumir solo naranja: guayaba, pimientos, coles, perejil y papaya ofrecen dosis aún mayores, sobre todo si se comen crudos o apenas cocinados.