Jaime Maussan afirma que el objeto interestelar 3I/ATLAS podría ser una nave alienígena: ¿cuándo pasará por la Tierra?

El ufólogo mexicano Jaime Maussan encendió controversia al sugerir que el objeto interestelar conocido como 3I/ATLAS que se aproxima a la tierra, podría no ser simplemente un cometa, sino una nave extraterrestre. Aunque la idea genera interés mediático, los datos científicos disponibles arrojan una imagen mucho más compleja.



Objeto volador no identificado, más conocido por el acrónimo OVNI | iStock

¿Qué se sabe del objeto interestelar 31/ATLAS?

En los últimos días, el misterioso objeto 3I/ATLAS ha captado la atención de expertos y seguidores del espacio. Fue descubierto el 1 de julio de 2025 por la estación del Sistema ATLAS en Río Hurtado, Chile, cuando ingresaba en el sistema solar interior.

De acuerdo con un científico consultado por Northeastern Global News, el 3I/ATLAS es un cometa que formó una cola a una distancia mayor de lo habitual en este tipo de cuerpos. Además, especialistas han confirmado que sigue una trayectoria hiperbólica alrededor del Sol.

El reconocido ufólogo mexicano Jaime Maussan compartió su postura en redes sociales. A través de su cuenta de X escribió:

“Las características del objeto interestelar #3IATLAS son extraordinarias. Numerosos detalles sugieren que podría ser una nave espacial extraterrestre, como apunta el Astrofísico de Harvard, el Dr. Avi Loeb”.

En la misma publicación, Maussan agregó un video en el que detalla la importancia de este hallazgo y exhorta al público a mantenerse atento:

“Siga de cerca lo que va a ocurrir porque es histórico, sea lo que sea, es histórico y, a lo mejor, finalmente es algo que nunca habíamos visto y no es nada anormal, pero, por el contrario, podría tratarse de lo más extraordinario que hayamos visto jamás”.

Según el astrofísico de Harvard citado por Maussan, el tamaño del objeto equivale a la isla de Manhattan, lo que daría lugar a la posibilidad de que “ahí podrían habitar millones de seres”.

Imagen del cometa interestelar 3I/ATLAS capturada por la cámara de campo amplio del telescopio espacial Hubble el 21 de julio de 2025. | NASA, ESA, D. JEWITT (UCLA)J. DEPASQUALE STSCI

¿Cuándo pasará el 3I/ATLAS cerca de la Tierra?

El 19 de diciembre de 2025 será la fecha en la que el 3I/ATLAS se acerque más a la Tierra.

¿A qué distancia estará de la Tierra?

En su acercamiento máximo estará a 270 millones de kilómetros, por lo que no representa ningún peligro para nuestro planeta.

Las características del objeto interestelar #3IATLAS son extraordinarias. Numerosos detalles sugieren que podría ser una nave espacial extraterrestre, como apunta el Astrofísico de @Harvard, el Dr. Avi Loeb. pic.twitter.com/qSHo73nuI2 — Jaime Maussan (@jaimemaussan1) September 18, 2025

Aunque para la comunidad científica el 3I/ATLAS es un cometa con comportamiento atípico, las declaraciones de Jaime Maussan y del Dr. Avi Loeb han abierto el debate sobre si podría tratarse de algo más que un fenómeno natural. Lo cierto es que su acercamiento en diciembre de 2025 marcará un momento histórico en la exploración espacial.