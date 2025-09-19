La Casa de los Famosos: ¿Aldo de Nigris y Aarón Mercury son pareja? Filtran VIDEO revelador

El shippeo entre Aldo de Nigris y Aarón Mercury volvió a encenderse tras un video

La Casa de los Famosos: ¿Aldo de Nigris y Aarón Mercury son pareja? Filtran VIDEO revelador
Una acción captada creo especulaciones de romance entre los participantes | X: @NinaGirasol
Laura Reyes Medrano
19 de Septiembre de 2025

Un simple gesto bastó para que las redes sociales explotaran. Aldo de Nigris y Aarón Mercury fueron captados en La Casa de los Famosos México caminando de la mano, lo que reavivó las especulaciones sobre un posible romance entre ambos participantes.

El momento captado | X: @NinaGirasol
El momento captado | X: @NinaGirasol

El momento que alimentó el shippeo entre Aarón y Aldo

El clip, muestra a los concursantes tomándose de la mano mientras avanzan por el pasillo. Aunque el contacto duró apenas unos segundos —ya que lo soltaron al cruzarse con otros famosos en la zona común—, fue suficiente para que sus seguidores lo viralizaran en TikTok y X.

En redes, algunos aseguraron que Aldo incluso le dijo “mi amor” a Aarón, mientras otros analizaron si realmente entrelazaron los dedos.

La cercanía entre Aldo de Nigris y Aarón Mercury ha sido constante a lo largo del reality | X: @NinaGirasol
La cercanía entre Aldo de Nigris y Aarón Mercury ha sido constante a lo largo del reality | X: @NinaGirasol

No es la primera vez que Aldo de Nigris se ve envuelto en especulaciones sentimentales dentro del programa. Antes, su cercanía con Mariana Botas y Elaine Haro ya había dado de qué hablar, pero ahora su vínculo con Aarón Mercury se lleva toda la atención.

 

