Julieta Fierro, el día que defendió el aborto, la ciencia y la muerte digna ante diputados

La reconocida astrónoma y divulgadora científica Julieta Fierro Gossman, fallecida este jueves, no solo dejó un legado académico de talla internacional, sino también momentos entrañables como aquel que protagonizó en el Congreso de la Ciudad de México en 2022, cuando recibió la Medalla al Mérito en Ciencias 2021 “Ing. Mario Molina”.

Con su energía y calidez únicas, la especialista tomó la palabra ante los legisladores y los sorprendió con un gesto tan simbólico como emotivo: “Me encantaría regalarles a todos una estrella, una galaxia o un planeta, pero sería difícil… entonces decidí regalarles una lluvia de estrellas”, dijo. Y fiel a su promesa, bajó de la tribuna y comenzó a lanzar pequeñas estrellitas de papel entre las curules, sacándolas de una bolsa bordada. Las sonrisas no se hicieron esperar, tampoco los aplausos.

Julieta Fierro recibió la Medalla al Mérito en Ciencias 2021 “Ing. Mario Molina” / Redes Sociales

Una tradición que viene de familia

Durante esa misma sesión, Julieta recordó con orgullo la historia de su familia: “Aunque no lo crean, mi abuelito Héctor Fierro legisló desde este lugar –Donceles– al final de la Revolución y recuerdo cómo me platicaba mi papá, como mi abuelito distribuía comida cuando había pandemia en la Cortarciudad, así que estar en este mismo recinto es para mí extraordinario”.

También compartió su admiración por Mario Molina, el Nobel mexicano que da nombre al reconocimiento que recibió: “Mario Molina quería cuidar nuestra atmósfera… él se dio cuenta de que hemos destruido casi todo los humanos: las pesquerías, los bosques, y lo único que nos queda gratis es la atmósfera, y él se dio cuenta que había que cuidarla”, dijo ante un auditorio que escuchaba en silencio.

La científica en su visita al Congreso local sacó pequeñas estrellas que lanzó a los diputados / Especial

Aplaudió a los diputados… y pidió luchar por la muerte digna

Nunca se guardó lo que pensaba, ni siquiera frente a los políticos: “Quiero decirles que me dan envidia, se los digo de corazón, porque ustedes legislan para una ciudad vanguardista, donde se ha tomado en cuenta la causa de las mujeres, donde se legisló el aborto. ¡Bravo señores diputados!”, expresó.

Y con la sinceridad que la caracterizaba, también levantó una bandera que hasta hoy sigue siendo debate:

“Ya soy tan viejita que he luchado por tantas causas nobles… y ahora, si yo estuviera allí, lucharía por la muerte digna, porque cuando uno está viejito ya se cansa: no tenemos porqué sufrir de viejos, si hemos gozado la vida de jóvenes”.

Julieta Fierro estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y dedicó más de cinco décadas a la investigación y divulgación científica. Fue pionera en acercar la ciencia a la gente y su voz será imposible de reemplazar.

Su carisma hizo que la gente se interesara en la ciencia y sus ramas / Redes Sociales