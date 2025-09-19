¿No sonó la alerta sísmica en tu celular? Esto pudo haber pasado, así que repórtalo y evita sustos reales

Este 19 de septiembre, millones de mexicanos participaron en el Segundo Simulacro Nacional 2025, donde se activó la alerta sísmica en punto de las 12:00 horas como parte de la conmemoración del 19S.

En teoría, tanto los altavoces del C5 como los teléfonos celulares compatibles debieron emitir la alarma… pero no fue así para todos. En redes sociales, decenas de personas reclamaron que la alerta no sonó en sus dispositivos, lo que desató dudas, coraje y, sobre todo, preocupación. En un país sísmico, el margen de error puede costar vidas.

Algunos celulares no recibieron este mensaje y el sonido de alerta / Redes Sociales

¿Qué hacer si no funcionó la alerta?

Las autoridades reconocieron que el sistema aún presenta inconsistencias, especialmente en los celulares. “Este sistema es nuevo, por lo que podría fallar, aunque en pruebas anteriores se había tenido hasta un 98 % de éxito”, explicó Laura Velázquez Alzúa, titular de Protección Civil.

Si tu celular no emitió la alerta, puedes hacer dos cosas:

Revisar si tienes activadas las alertas de emergencia. Ve a Configuración → Notificaciones → Alertas de emergencia inalámbricas (puede variar según modelo). Reportar la falla al número 079, donde canalizarán tu queja.

Recuerda: solo los celulares vendidos después de marzo de 2023 deberían tener esta función activa por defecto. Si tu teléfono es anterior o comprado fuera del país, es posible que no esté habilitada.

Gracias al celular, muchos se enteraron del momento del simulacro / Especial

También fallaron los postes del C5

Si lo que falló fue algún altavoz del C5 —no se escuchó, se entendía mal o tenía volumen bajo— también puedes reportarlo:

Llamando al 911 , * 0311 o 55 5658 1111 (LOCATEL)

Desde la app CDMX en “Reportes Urbanos SUAC”

En el sitio: https://311locatel.cdmx.gob.mx

En redes sociales: Facebook C5 CDMX, Twitter @C5_CDMX, o al correo c5_cdmx@c5.cdmx.gob.mx

Para hacer un reporte más preciso, ten a la mano:

Ubicación del poste (calle, esquina y colonia)

ID del poste (aparece junto al botón de auxilio)

Ojo: algunos postes tipo “MI C911” no emiten la alerta, esos tienen ID que empiezan con "MC", así que no te espantes si están mudos.

La finalidad del simulacro no solo es practicar qué hacer durante un sismo, también es detectar fallas en los sistemas de alerta. Si detectaste alguna, repórtala. Hoy fue un ensayo, mañana podría ser real.

Los postes o celulares que no sonaron lo puedes reportar / Redes Sociales