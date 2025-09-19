Simulacro Nacional 2025: participación histórica donde millones recordaron el 19S

Este viernes 19 de septiembre, México volvió a demostrar que no olvida. A las 12:00 en punto, millones de personas detuvieron su rutina para participar en el Segundo Simulacro Nacional 2025, una jornada que transcurrió sin contratiempos y que dejó claro que el país sí ha aprendido del pasado.

Por primera vez, la alerta sísmica se escuchó en más de 80 millones de celulares, gracias a un sistema pionero coordinado por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). En calles, oficinas, escuelas y hasta mercados, la gente salió con calma, siguiendo los protocolos.

“Es muy importante, porque el nivel de penetración del celular ya es muy alto en nuestro país”, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien celebró la capacidad del sistema para llegar incluso a comunidades rurales.

La participación ciudadana fue masiva en todo el país / Redes Sociales

Simulacro con participación masiva

El simulacro se desarrolló con base en un escenario de sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y fue acompañado por otros escenarios simultáneos según las características de cada estado. En Baja California, se simularon tsunamis; en Yucatán y Quintana Roo, huracanes; mientras que en Guanajuato y Durango, incendios urbanos.

La mandataria también subrayó la relevancia de estos ejercicios para fomentar una cultura de la prevención: “Aunque los simulacros puedan generar nerviosismo, son esenciales para que la población sepa cómo actuar y reaccionar de manera segura en caso de una emergencia real”.

Las acciones de 'rescate' y 'ayuda' fueron coordinadas por las autoridades locales / Redes Social

La CDMX no olvida el 19S

En la Ciudad de México, el recuerdo del 19S fue evidente. En silencio, algunos colocaron flores, otros se tomaron de las manos, otros se abrazaban, pero todos atendieron con respeto la alarma que remueve heridas, pero también fortalece.

Con este ejercicio, México da un paso firme en materia de protección civil, probando que la tecnología puede salvar vidas cuando se combina con la participación social. En calles, aunque todo era un simulacro, algunas personas se vieron nerviosas y otras solo veían con asombro las acciones de los rescatistas ante lo que podría ser un sismo de gran magnitud.

La CDMX no olvida los tres sismos que ha enfrentado los 19 de septiembre / Redes Sociales