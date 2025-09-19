Sismos de 1985 y 2017: así fueron las fechas que no olvidan los mexicanos

Cada 19 de septiembre, México se detiene. No importa si es lunes, viernes o domingo. A las 7:19 de la mañana o a las 13:14 de la tarde, los relojes parecen marcarnos lo mismo: miedo, memoria y la necesidad de estar preparados. En 1985 y 2017, dos terremotos cambiaron para siempre la vida del país. En 2025, el Simulacro Nacional no solo es un protocolo, es un acto de resistencia.

El terremoto de 1985 dejó casi 4 mil personas muertas, aunque se habla de más / Redes Sociales

El 19 de septiembre de 1985: cuando México colapsó

Ese jueves de 1985, a las 7:19 AM, un sismo de magnitud 8.1 con epicentro frente a las costas de Michoacán sacudió el centro del país. Duró casi cuatro minutos, de los cuales un minuto y medio fue brutal. La Ciudad de México vivió el desastre más grande de su historia moderna. Miles de edificios colapsaron, los servicios se interrumpieron y la cifra oficial de víctimas fue de 3,962, aunque estimaciones no oficiales hablan de hasta 20 mil personas muertas.

Fue una tragedia que cambió leyes, protocolos y conciencias. Se creó el Sistema Nacional de Protección Civil, se modernizó el Servicio Sismológico Nacional, se endurecieron los códigos de construcción y, sobre todo, nació una sociedad civil activa, solidaria y combativa. Como escribió Carlos Monsiváis en No sin nosotros, esa mañana nació el ciudadano que no espera al gobierno para actuar.

Cientos de casas y edificios se vinieron abajo, quedando las personas atrapadas / Redes Sociales

2017: el mismo día, otra tragedia

Exactamente 32 años después, a las 13:14 del 19 de septiembre de 2017, un sismo de 7.1 con epicentro en los límites de Morelos y Puebla sacudió de nuevo la zona centro del país. Apenas unas horas después del Simulacro Nacional, el temblor sorprendió a millones. Esta vez, la Ciudad de México fue una de las más afectadas: 370 personas murieron, 255 de ellas en la capital.

Los colapsos de edificios como Álvaro Obregón 286, el Colegio Enrique Rébsamen o el Multifamiliar Tlalpan revivieron las escenas del 85. Y aunque la respuesta ciudadana fue ejemplar, también salieron a flote problemas como la corrupción en permisos de construcción y fallas en los protocolos de seguridad.

Para 2017, la cifra de muertos por el sismo fue de 370 / Redes Sociales

¿Por qué tiembla el 19 de septiembre?

“Sí hay temporada de sismos: del 1 de enero al 31 de diciembre”, dijo el exjefe del Servicio Sismológico Nacional, Carlos Valdés. Aunque pareciera que el 19 de septiembre está maldito —en 2022 también tembló ese día—, los expertos insisten en que se trata de una coincidencia estadística. Lo que sí es una realidad: México está sobre cinco placas tectónicas y los sismos forman parte del riesgo sísmico diario.

Este 2025 se cumplen 40 años del sismo del 85, y una vez más, millones de personas participarán en el Simulacro Nacional. Se trata de un ejercicio que busca recordar a las víctimas, reforzar protocolos de evacuación, evaluar tiempos de respuesta y mantener viva una cultura de prevención que nació en el dolor, pero se convirtió en fortaleza colectiva.

En ambos casos, la ciudadanía salió ayudar más que el mismo gobierno / Redes Sociales