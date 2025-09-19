Hernán ’N’, líder de ‘La Barredora’, pasa su primera noche en el Altiplano

Después de una maratónica travesía de 33 horas, Hernán 'N' —mejor conocido como “El Abuelo” o “Comandante H”— pasó su primera noche en el penal del Altiplano. El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, acusado de ser el líder del grupo criminal La Barredora, fue ingresado en punto de las 23:00 horas del jueves al Centro Federal de Reinserción Social No. 1.

El operativo para su traslado incluyó un fuerte dispositivo de seguridad. Custodiado por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), el expolicía fue trasladado desde el Aeropuerto Internacional de Toluca en un vehículo blindado tipo Rhino hasta el penal de máxima seguridad, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Hernán 'H' tardó 33 horas de llegar de Paraguay a México / Redes Sociales

Una vez ahí, personal de la FGR completó el papeleo de ingreso. Este viernes, el exfuncionario comparecerá ante un juez de Control de la Región Nueve Centro de Tabasco por su presunta relación con delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, además de su presunta colaboración con células del crimen organizado cuando encabezó la SSP en el gobierno de Adán Augusto López Hernández.

Viaje de alto perfil

La detención se logró gracias a la colaboración entre la Interpol y la Fiscalía de Tabasco. Luego de ser localizado en Paraguay, y tras la cancelación formal de una solicitud de extradición, Hernán 'N' fue expulsado del país sudamericano y entregado directamente a las autoridades mexicanas el 17 de septiembre.

Antes de ingresarlo, al exsecretario de Seguridad le leyeron sus derechos / Redes Sociales

“El operativo incluyó una escala en Bogotá, Colombia, y posteriormente en Tapachula, Chiapas”, detalló la SSPC. A las 17:29 horas, la aeronave Challenger 605 de la FGR partió de Tapachula hacia Toluca, aterrizando cerca de las 19:00 horas. En paralelo, un avión Boeing de la Guardia Nacional realizó trayectos entre Villahermosa, Campeche y CDMX, aunque no se reveló la identidad de los pasajeros.

Las autoridades de Paraguay, por su parte, informaron que la entrega se hizo “en estricta coordinación interinstitucional, reafirmando el compromiso del Estado de Paraguay con el fortalecimiento de la cooperación con México, y la lucha contra el crimen organizado transnacional”.

Este viernes comparecerá antes la justicia mexicana por los cargos de delincuencia organizada / Redes Sociales