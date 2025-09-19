Alerta Sísmica: ¿Sabías que la voz que se escucha es de Superman?

Se acerca el 19 de septiembre y, como en cada simulacro de temblor que se realiza en México, sonará la temida alarma sísmica, la cual, si bien genera miedo y estrés en millones de personas, muy pocos saben que la voz que suena en los altavoces es la de Superman.

“Alerta sísmica, alerta sísmica”: la frase que alerta a todo un país

“Alerta sísmica, alerta sísmica”, es la escalofriante voz que se escucha para prevenir un temblor en México. Este mensaje surgió en 1993, cuando el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES) eligió al actor de doblaje Manuel de la Llata García, con el objetivo de que el mensaje fuera transmitido únicamente en la radio.

Este 19 de septiembre se llevará a cabo el simulacro nacional/Pixabay

Con el paso del tiempo y el avance tecnológico, el mensaje de la alerta sísmica también fue incorporado a los altavoces del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México, sonando previo a un sismo o durante un macro simulacro nacional.

La alerta sísmica se escucha en todos los altavoces de la CDMX/Pixabay

¿Quién fue Manuel de la Llata García?

Manuel de la Llata García fue elegido para grabar este mensaje gracias a su entonación formal, institucional y difícil de imitar. En su momento, fue uno de los principales actores de doblaje del Servicio Internacional de Sonido, ofreciendo su voz para cine animado, ciencia ficción, superhéroes, series de televisión y largometrajes.

Superman, Han Solo y otros personajes con su voz

Entre los personajes más destacados que interpretó se encuentran:

Clark Kent en Superman I (1978) y Superman II (1980).

(1978) y (1980). Han Solo en la primera entrega de Star Wars .

en la . Sr. Oleson en la serie La Familia Ingalls .

en la serie . Dr. Cornelius en El Planeta de los Simios (1968).

en (1968). Charlie Townsend en la primera temporada de Los Ángeles de Charlie .

en la primera temporada de . General Steve Trevor en La Mujer Maravilla (1975).

Manuel de la Llata García es quien grabó el mensaje de la alerta/X

La próxima vez que escuches la alerta...

Así que ya lo sabes: la próxima vez que escuches esa alarma impactante en un simulacro o previo a un sismo real, piensa que quien te está advirtiendo es Superman, tratando de salvarte la vida desde los altavoces.