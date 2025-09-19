Muere Julieta Fierro: la científica que acercó el universo a los mexicanos

Julieta Fierro, física, astrónoma y divulgadora de la ciencia, falleció este 19 de septiembre, dejando un legado inmenso que trasciende generaciones. Investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y una de las voces más queridas en la divulgación científica en México y América Latina, fue una auténtica “estrella de rock”, como la llamó la Máxima Casa de Estudios.

Nacida en la Ciudad de México en 1948, desde pequeña mostró una curiosidad infinita por entender el universo. Esa misma inquietud la llevó a convertirse en profesora en la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde formó a decenas de generaciones con clases poco convencionales, llenas de humor, demostraciones prácticas y objetos curiosos que convertían cada sesión en una experiencia inolvidable.

Julieta Fierro falleció a los 77 años; las causas se desconocen / Redes Sociales

Reconocimientos que traspasan fronteras

La trayectoria de Julieta Fierro fue reconocida a nivel internacional. Recibió premios como el Kalinga de la UNESCO, el de la Academia de Ciencias del Mundo, el Mario Molina, así como cuatro doctorados honoris causa. También fue nombrada miembro honorario de la Academia Americana de Artes y Ciencias, una distinción que sólo se otorga a quienes han hecho contribuciones excepcionales al conocimiento.

Además de su carrera como investigadora, Fierro se convirtió en una figura popular gracias a sus participaciones en programas de televisión y radio, y por la publicación de múltiples libros y artículos de divulgación científica. Su pasión no solo era explicar el universo, sino enamorar a las personas de él.

Su amor por la ciencia la contagiaba muy fácil a las personas / Redes Sociales

Una vida dedicada a compartir el conocimiento

“Lo que a mí me gusta no es solo enseñar ciencia, sino que la gente se enamore de ella”, repetía constantemente en entrevistas. Y lo logró. A través de museos, conferencias, medios y libros, Julieta Fierro hizo que miles de niñas, niños y adultos vieran en la física y la astronomía algo más que ecuaciones: una aventura.

Su voz, su energía y su forma de ver el mundo seguirán siendo un referente. Hoy el universo que tanto explicó le rinde homenaje y en la Tierra hay un luto por su partida.

Hoy el mundo de la ciencia está de luto por su partida / Redes Sociales