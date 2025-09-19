Los memes del susto por la alerta sísmica: “Tráiganme una presión que se me bajó la coca”

El Segundo Simulacro Nacional 2025 desató una ola de sobresaltos... y de chistes en las redes

El ingenio mexicano no se hizo esperar tras las taquicardias vividas.
Jorge Reyes Padrón
19 de Septiembre de 2025

Aunque era solo un simulacro, muchos mexicanos vivieron el susto de su vida cuando la alerta sísmica sonó directo en sus celulares este 19 de septiembre como parte del Segundo Simulacro Nacional 2025. Lo que no esperaban era que el sonido —ese tono agudo y penetrante— causaría más taquicardias que el mismísimo sismo ficticio.

Y como en México no puede haber tragedia sin memes, las redes sociales hicieron lo suyo, llenando X (antes Twitter), Facebook y TikTok con reacciones, chistes y frases que rápidamente se volvieron virales. Porque si algo caracteriza al mexicano, es su capacidad para reír hasta del pánico.

El susto fue real... pero el temblor no

A pesar de que se trató de una alerta simulada, más de uno pegó un brinco al escuchar el famoso “¡Alerta sísmica!” desde su celular. Incluso hubo quienes reportaron ataques de ansiedad y solicitaron un bolillo con doble dosis de presión arterial: “Tráiganme una presión que se me bajó la coca”, dijo un usuario en X, y no tardó en convertirse en tendencia.

Otros expresaron su desconcierto por no haber escuchado nada en sus dispositivos: “Yo esperando que suene mi celular y nada… ¿me excluyeron del sismo?” fue otra joya que circuló por la red:

Los mejores memes del momento

