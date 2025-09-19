Explosión en Iztapalapa: Así son las dos víctimas no identificadas aún

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lanzó un llamado urgente para identificar a dos víctimas de la explosión de una pipa de gas ocurrida en la colonia El Vergel, en la alcaldía Iztapalapa, el pasado 10 de septiembre. Una de ellas sigue hospitalizada; el otro, lamentablemente, ya falleció.

Varios cuerpos tardaron para ser reconocidos tras el incendio / Redes Sociales

¿Quién es la mujer hospitalizada?

Se trata de una joven, presuntamente llamada Giovanna, de entre 15 y 25 años, quien permanece internada en el Hospital de Traumatología de Magdalena de las Salinas. La Fiscalía compartió que mide aproximadamente 1.45 metros de estatura, y tiene una cicatriz vertical en el abdomen, probablemente por cesárea.

Además, cuenta con cuatro tatuajes que podrían ser clave para identificarla:

Un corazón atravesado por una rosa en la espalda baja.

Una pulsera tipo greca en el antebrazo derecho.

Una pulsera tatuada en el tobillo izquierdo.

La letra “H” en la pierna derecha.

La mujer cuenta con varios tatuajes para poder identificarla / Especial

¿Y el hombre fallecido?

El segundo caso corresponde a un hombre que ya murió. Su nombre probable es Gilberto Aarón o Aarón Gustavo Hernández López, de entre 26 y 35 años. Medía 1.64 metros, de complexión mediana, con cabello castaño corto, piel morena clara y nariz aguileña. No tenía señas particulares más allá de la ausencia de varios dientes.

Ambos casos se mantienen en calidad de desconocidos pese al paso de los días. “La finalidad de esta difusión es que sus características lleguen a la mayor cantidad de gente y exista mayor posibilidad de que sus familiares les localicen”, señaló la Fiscalía.

Si tienes información que pueda ayudar a identificar a alguna de estas personas, puedes comunicarte directamente con la Fiscalía o acudir al Ministerio Público más cercano.

El hombre ya falleció, pero aún así se busca a sus familiares / Redes Sociales