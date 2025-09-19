Claudia Sheinbaum lamenta muerte de Julieta Fierro: “una mujer inspiradora”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó el fallecimiento de la astrónoma y divulgadora científica Julieta Fierro Gossman, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y una de las figuras más influyentes en la divulgación de la ciencia en México.

A través de un mensaje en su cuenta oficial de X, la mandataria escribió:

“Lamentamos el fallecimiento de Julieta Fierro, destacada divulgadora científica e investigadora en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Sin duda, una mujer inspiradora que trascenderá el tiempo y el espacio”.

Un legado en la ciencia mexicana

Julieta Fierro fue reconocida por su pasión por acercar la astronomía y el conocimiento científico a todo tipo de públicos. Desde su labor en la UNAM, así como en medios de comunicación, conferencias y publicaciones, se convirtió en un referente nacional en la promoción de la cultura científica.

Durante su trayectoria, impulsó proyectos educativos y de divulgación que marcaron a generaciones de estudiantes, consolidándose como una de las voces más respetadas en el ámbito científico y académico del país.

Homenaje a una mujer inspiradora

El mensaje de Sheinbaum se suma a las múltiples expresiones de reconocimiento y condolencias por parte de instituciones, colegas y ciudadanos que valoraron el trabajo y la dedicación de Fierro.

Su muerte representa una pérdida significativa para la comunidad científica, pero su legado continuará inspirando a quienes buscan acercar la ciencia a la sociedad.