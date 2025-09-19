Tragedia en Iztapalapa: 25 muertos tras explosión de pipa de gas; 21 siguen hospitalizados

La explosión de una pipa de gas LP en la alcaldía Iztapalapa ha dejado hasta ahora un saldo de 25 personas fallecidas y 21 hospitalizadas, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

El incidente ocurrió el pasado 10 de septiembre | RS

El incidente ocurrió el pasado 10 de septiembre cuando una pipa de Gas Silza, con capacidad de 49,500 litros, volcó sobre la Calzada Ignacio Zaragoza y sufrió una deflagración. La explosión afectó vehículos y transeúntes en la zona, causando daños materiales y múltiples víctimas.

La explosión afectó vehículos y transeúntes en la zona | RS

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó el fallecimiento de Abril Castañeda, de 34 años, ocurrido la noche del jueves, así como de María Salud Jaurrieta, de 35 años, cuyo caso se hizo conocido después de que circuló un video en el que la mujer corre mientras la nube de gas envuelve el microbús en el que viajaba; presentaba quemaduras en aproximadamente el 60% de su cuerpo.

Además, también han fallecido Jaime Becerra, de 49 años, y Jovani Martínez, de 17 años, estudiante del Instituto Politécnico Nacional, quien sufrió quemaduras en el 99% de su cuerpo. Por tratarse de un menor de edad, su familia intentó trasladarlo a Estados Unidos para recibir tratamiento especializado, pero lamentablemente no sobrevivió.

Hasta el momento, 21 personas continúan hospitalizadas con diferentes grados de gravedad, y desde que ocurrió la tragedia 38 pacientes han recibido alta médica, según las autoridades.