Dj y cantante colombianos desaparecen en CDMX

La comunidad artística y los seguidores de la música urbana se encuentran consternados por la desaparición de los músicos colombianos B-King (Byron Sánchez Salazar) y DJ Regio Clown (Jorge Luis Herrera Lemos), quienes fueron vistos por última vez el 16 de septiembre en la zona de Polanco, Ciudad de México.
De acuerdo con familiares y amigos, ambos artistas acudieron juntos ese día a un gimnasio en la colonia. Tras salir del lugar, no se volvió a saber nada de ellos; desde entonces, no han respondido llamadas ni mensajes. El último contacto con la familia de B-King fue cuando avisó que se dirigiría a la instalación deportiva, y posteriormente se perdió toda comunicación, encendiendo las alertas entre sus seres queridos, quienes iniciaron su búsqueda de inmediato.
Características físicas y datos relevantes
B-King, de 31 años, mide aproximadamente 1.80 metros, tiene tatuajes y perforaciones. El día de su desaparición vestía camiseta negra, pantalón blanco y tenis blancos.
DJ Regio Clown, de 35 años, de estatura similar y con tatuajes visibles, es reconocido en la escena musical por su estilo electrónico y carisma. Vestía camiseta negra, pants negro y tenis.
La noticia cobró mayor relevancia luego de que el periodista Carlos Jiménez (C4 Jiménez) compartiera los primeros detalles a través de la red social X, lo que provocó que la información se viralizara rápidamente.
— Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 19, 2025