Dj y cantante colombianos desaparecen en CDMX
Laura Reyes Medrano
19 de Septiembre de 2025

La comunidad artística y los seguidores de la música urbana se encuentran consternados por la desaparición de los músicos colombianos B-King (Byron Sánchez Salazar) y DJ Regio Clown (Jorge Luis Herrera Lemos), quienes fueron vistos por última vez el 16 de septiembre en la zona de Polanco, Ciudad de México.

El periodista Carlos Jiménez, mejor conocido como C4Jiménez compartió en su cuenta de X imágenes de los artistas | X: @c4jimenez
De acuerdo con familiares y amigos, ambos artistas acudieron juntos ese día a un gimnasio en la colonia. Tras salir del lugar, no se volvió a saber nada de ellos; desde entonces, no han respondido llamadas ni mensajes. El último contacto con la familia de B-King fue cuando avisó que se dirigiría a la instalación deportiva, y posteriormente se perdió toda comunicación, encendiendo las alertas entre sus seres queridos, quienes iniciaron su búsqueda de inmediato.

Características físicas y datos relevantes

  • B-King, de 31 años, mide aproximadamente 1.80 metros, tiene tatuajes y perforaciones. El día de su desaparición vestía camiseta negra, pantalón blanco y tenis blancos.

Boletín de búsqueda | Fiscalía CDMX
  • DJ Regio Clown, de 35 años, de estatura similar y con tatuajes visibles, es reconocido en la escena musical por su estilo electrónico y carisma. Vestía camiseta negra, pants negro y tenis.

Boletín de búsqueda | Fiscalía CDMX
La noticia cobró mayor relevancia luego de que el periodista Carlos Jiménez (C4 Jiménez) compartiera los primeros detalles a través de la red social X, lo que provocó que la información se viralizara rápidamente.

 

 

 

De fenómeno viral a la vida real: Edgar Martínez se casa después de “La caída de Edgar”
