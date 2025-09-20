Marcha Zombie 2025: hay fecha para que los infectados invadan la CDMX

La Marcha Zombie 2025 ya tiene fecha y sí, este año los muertos vivientes están más que listos para invadir las calles de la Ciudad de México. Será el sábado 18 de octubre cuando se celebre la edición número 18 de este icónico evento que combina diversión, cosplay y altruismo.

Este año, además del clásico recorrido del Monumento a la Revolución al Zócalo, los asistentes podrán participar en una actividad especial: una coreografía masiva al estilo Thriller de Michael Jackson, programada para las 3:40 pm, justo antes de que inicie la caminata a las 4:00 pm. La cita es desde las 10:00 am para la concentración general.

“Llegamos a nuestra mayoría de edad, ¡cumplimos 18 años! Los zombies ya somos legales”, anuncian los organizadores, quienes también recordaron la importancia de la causa detrás del maquillaje y la sangre falsa.

La Marcha Zombie se realizará el próximo sábado 18 de octubre / FB: @MarchaZombieMx

Zombis con corazón: la colecta de alimentos sigue viva

La Marcha Zombie no solo es un desfile de putrefacción y creatividad; también es un evento con un profundo enfoque social. Como cada año, se recolectarán alimentos no perecederos que serán donados al banco de alimentos Unidos Distribuimos y Transformamos IAP. Se aceptan latas, arroz, frijoles y cualquier producto que no necesite refrigeración.

“No olvides nuestra causa, la recolecta de alimentos. Así que trae un kilo de arroz o frijol, también puede ser cualquier alimento no perecedero o enlatado”, recuerdan los organizadores.

Quienes donen tendrán la oportunidad de competir por el Premio Zombie Walk a la mejor caracterización, así que ya sabes: entre más putrefacción, mejor.

Para este año se realizará una coreografía de 'Thriller' de Michael Jackson / FB: @MarchaZombieMx

¿No tienes disfraz? No hay excusa

Si aún no sabes cómo zombificarte, podrás acercarte a las carpas de maquillaje instaladas en el punto de reunión, o visitar El Castillo del Terror, donde encontrarás todo lo necesario para transformar tu look.

“La marcha zombie es una invitación a salir de la rutina, una manera de recordar que estamos vivos y que nuestros días en este mundo son contados”, señalan los organizadores. “Acompáñanos en esta épica celebración y únete a nuestra comunidad que está formada por miles de personas que comparten los valores de la creatividad, altruismo y tolerancia”.

Recuerda llevar tu donativo de comida que será entregado a fundaciones que lo necesiten / FB: @MarchaZombieMx