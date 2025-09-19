Shakira hace historia con 12 conciertos inolvidables en el Estadio GNP Seguros

La cantante colombiana Shakira hizo historia en la Ciudad de México tras culminar su serie de presentaciones de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. En total, ofreció 12 conciertos consecutivos y totalmente agotados en el Estadio GNP Seguros, con una asistencia de 65 mil personas cada noche, lo que suma 780 mil espectadores en total.

En su última presentación la artista expresó su emoción y gratitud:

“Buenas noches México. Mi último concierto en la Ciudad de México. De verdad que 12 conciertos en el Estadio GNP, ni en mis mejores sueños. Gracias, porque sin ustedes no hubiera sido posible, es un verdadero regalo”.

Shakira ofreció 12 conciertos en el Estadio GNP | FB: Shakira

Invitados especiales y momentos memorables

Durante estas 12 noches, Shakira sorprendió a sus fans con la participación de artistas invitados como Gale, Danna, con quien interpretó Soltera, y el Mariachi Gama 1000, que le dio un toque tradicional mexicano a varias presentaciones.

Shakira y Danna | FB: Shakira

La gira también incluyó otras ciudades del país, como Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Puebla, Torreón, Querétaro, Hermosillo y Chihuahua, confirmando la fuerte conexión de la artista con el público mexicano.

Un récord histórico

Con esta serie de conciertos, Shakira rompió un récord en el Estadio GNP Seguros, consolidándose como una de las artistas internacionales más queridas en México. Además del impacto cultural, su presencia generó un importante movimiento económico y dejó momentos que sus seguidores difícilmente olvidarán.