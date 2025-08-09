Reto de pareja en TikTok de Christian Nodal y Ángela Aguilar genera críticas tras confesiones

La pareja del regional mexicano protagonizó el reto viral “tag de esposos” en TikTok, llevando una dinámica de preguntas cotidianas que se volvió polémica por las reacciones que generó. Más allá de la complicidad, su video desató una ola de críticas en redes sociales.

Reto TikTok de Nodal y Ángela Aguilar genera críticas por respuestas sobre su relación | IG: @angela_aguilar|

En la dinámica, respondieron con gestos preguntas como: “¿quién dio el primer beso?”, “¿quién maneja las finanzas del hogar?” y “¿quién dijo ‘te amo’ primero?”. Entre risas, revelaron que Ángela lleva las cuentas, mientras que Nodal fue quien besó y se declaró primero.

Aunque el video buscaba mostrar un lado íntimo y divertido de su relación, la reacción en redes sociales tomó otro rumbo. En la publicación comenzaron a aparecer comentarios irónicos y críticas hacia la pareja, con frases como: “¿Quién es la burla de todo México?” o “¿Quién prefiere andar en todo menos con su hija?”.

La situación escaló al punto de que los cantantes restringieron los comentarios en la publicación original.

Desde que anunciaron su matrimonio en julio de 2024, Nodal y Ángela han enfrentado una constante atención mediática. La cercanía entre el final de la relación de Nodal con Cazzu y el inicio de su romance con Ángela generó especulaciones y tensiones públicas.

Su matrimonio en julio de 2024 fue un hito mediático desde el inicio | IG: @nodal|@angelaaguilar_

El “tag de esposos” evidenció que cualquier momento compartido por Christian Nodal y Ángela Aguilar se convierte en tema de conversación nacional. Entre gestos cómplices y confesiones ligeras, la pareja sigue lidiando con un escrutinio público que no da tregua, incluso en los momentos que buscan ser solo para divertirse.

