VIDEO: Tiroteo en Times Square deja tres heridos; un adolescente detenido

Nueva York vivió momentos de tensión y caos la madrugada del sábado 9 de agosto, cuando un adolescente de 17 años comenzó a disparar en Times Square alrededor de la 1:20 a.m., tras una discusión con otro individuo, según informaron las autoridades.

Uno de los puntos turísticos más concurridos del mundo quedó conmocionado | RS|

Las víctimas incluyen:

-Una joven de 18 años, alcanzada de forma superficial en el cuello.

-Un hombre de 19 años, herido en el pie derecho.

-Un hombre de 65 años, con una herida en la pierna izquierda.

Todos fueron trasladados al Hospital Bellevue, donde se reportaron en condición estable

El presunto agresor fue detenido en el lugar y la policía aseguró el arma utilizada. Hasta el momento no se han presentado cargos formales. Testigos y videos en redes sociales muestran a decenas de personas huyendo del área mientras la policía acordonaba la escena.

El ataque ocurrió durante la madrugada | RS|

Violencia armada en descenso, pero preocupante

Pese a este hecho, las autoridades han destacado que Nueva York registra la cifra más baja de tiroteos en décadas, con una reducción del 23 % en comparación con el año pasado. Sin embargo, este caso reaviva el debate sobre la seguridad en zonas turísticas.

🚨 BREAKING:

Times Square shooting reports, Witnesses say multiple shots in NYC, suspect arrested. pic.twitter.com/3eubesJ0j3 — Global𝕏 (@GlobaltrekX) August 9, 2025

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Fallece hijo del exgobernador de Aguascalientes en trágico accidente vial