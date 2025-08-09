¿Quién se salvó en La Casa de los Famosos México 2025 el 8 de agosto?

En la gala de este 8 de agosto, la competencia en La Casa de los Famosos México 2025 estuvo más intensa que nunca. La actriz Dalílah Polanco logró imponerse en la dinámica de salvación frente a Alexis Ayala, Elaine Haro y Adrián Di Monte.

Con esta victoria, Dalílah obtuvo el derecho de enfrentarse a la líder de la semana, Ninel Conde, y en un giro inesperado, le arrebató el poder de salvar a otro habitante. Finalmente, eligió protegerse a sí misma, asegurando su permanencia al menos una semana más.

Dalílah Polanco decició autosalvarse | X: @LaCasaFamososMx|

¿Quiénes siguen en riesgo?

Tras esta decisión, los nominados que continúan en la placa y se enfrentan a la votación del público son:

Adrián Di Monte

Mar Contreras

Alexis Ayala

Priscila Valverde

Así quedó la placa de nominados el 8 de agosto | X:LaCasaFamososMx|

Las próximas horas serán decisivas, ya que las alianzas, estrategias y el apoyo del público determinarán quién abandona la casa en la próxima gala.

Con Dalílah fuera de peligro, La Casa de los Famosos México intensifica su drama: la eliminación se acerca y las alianzas, traiciones y estrategias quedarán expuestas en vivo este domingo.

