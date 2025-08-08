Clara Brugada da banderazo al Plan Tlaloque Reforzado

Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, encabezó la entrega de 260 vehículos y equipo especializado para fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias provocadas por lluvias, en el marco del Plan Tlaloque Reforzado, con una inversión récord de 1,595 millones de pesos.

Entre las nuevas unidades destacan 40 camiones hidroneumáticos que se distribuirán en las 16 alcaldías para realizar trabajos preventivos y atender inundaciones de forma eficiente. Además, se adquirieron 200 pipas para el suministro de agua potable, 20 camiones para transportar garrafones del programa Agua Bienestar y 324 equipos para desazolve y reparación de fugas, como malacates, compresoras, bombas sumergibles, retroexcavadoras y cargadores.

La mandataria explicó que las unidades hidroneumáticas se repartirán de la siguiente manera: cuatro en Álvaro Obregón, Tlalpan y Gustavo A. Madero; cuatro en Xochimilco y Tláhuac; seis en Iztapalapa, la alcaldía más grande y con más problemas de inundaciones; y 15 en el centro para atender cualquier emergencia.

La Ciudad de México ha registrado una precipitación un 41% superior al promedio histórico, alcanzando 650 milímetros a mitad de temporada, cifra que tradicionalmente se registra en todo un año. A pesar de ello, el operativo Tlaloque ha funcionado con saldo blanco, según destacó la Jefa de Gobierno.

Innovación en reparación de tuberías y distribución de agua

El titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza Hernández, detalló que el nuevo equipo permitirá reducir entre un 30 y 40% los tiempos de atención durante las lluvias. Además, se implementará tecnología para rehabilitar tuberías desde el interior sin necesidad de abrir calles, acortando los trabajos hasta en 50%.

Con los nuevos camiones para distribución de Agua Atlitic, se duplicará la capacidad y se incrementarán los puntos de entrega, con la meta de distribuir 20,000 garrafones diarios en la capital.

Las alcaldesas y alcaldes de Iztacalco y Benito Juárez destacaron la inversión histórica y la coordinación con el gobierno capitalino para atender emergencias y mejorar el abasto de agua en todas las alcaldías.

