Ed Sheeran y Rupert Grint recrean el meme de Spider‑Man y enloquecen a sus fans

Los fans del músico británico y del actor de Harry Potter estallaron de emoción cuando Ed Sheeran publicó en su cuenta (@teddysphotos) una imagen donde aparece junto a Rupert Grint recreando el icónico meme de Spider‑Man señalándose. La fotografía generó una ola de nostalgia, risas y comentarios llenos de entusiasmo.

Ed Sheeran trabajando de nuevo con Rupert Grint | X|

El meme que rompió internet

En la imagen, ambos aparecen con sudaderas color ladrillo y pantalones oscuros, en una habitación con decoración clásica. Se señalan el uno al otro con expresión confundida, replicando fielmente el famoso meme de los dos Spider‑Man señalándose. El mensaje que acompaña la publicación, “Am I Rupert or is Rupert me?” (“¿Soy Rupert o Rupert soy yo?”), añade un toque humorístico que encantó a sus seguidores.

Reacciones de fans y viralidad

La publicación superó los 300 mil likes. Los comentarios reflejaron la emoción del fandom:

“¡Ron Weasley y Ed Sheeran juntos de nuevo!”

“No puedo superar esto”

“El multiverso colapsó”

Este momento emblemático revive la química y las bromas constantes sobre el parecido físico entre ambos artistas, que ya habían colaborado en el video de Lego House en 2011.

Un guiño a su historia compartida

Este gesto divertido no es casualidad. Rupert Grint protagonizó el videoclip de Lego House hace 14 años interpretando al “doble” de Ed. Esa colaboración cimentó una tradición de bromas físicas y carismáticas basado en su sorprendente parecido. El nuevo meme social refuerza esa conexión especial entre ambos que sigue atrapando al público. Ahora Ed Sheeran estrenó el videoclip de su tema “A Little More” que sirve como continuación del video musical “Lego House”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Se disculpa! Adrian Marcelo pide perdón a Mariana Rodríguez tras sus declaraciones machistas en 2024