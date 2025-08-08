Cartel completo de México Canta 2025: todos los artistas invitados al megaevento

El Gobierno de México presentó oficialmente el cartel de artistas que participarán en las semifinales y gran final de “México Canta”, un concurso binacional que busca promover nuevas narrativas musicales libres de violencia, así como fortalecer géneros tradicionales y emergentes. Entre las estrellas confirmadas están Intocable, Lila Downs, Majo Aguilar, Camila Fernández y Vivir Quintana.

"México Canta" es una iniciativa del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, en colaboración con el Consejo Mexicano de la Música | Gob MX|

¿Qué es “México Canta”?

Impulsado por el Gobierno federal, la Secretaría de Cultura y el Consejo Mexicano de la Música, “México Canta” es un proyecto cultural que fomenta la creación musical con un enfoque social. Las letras de las canciones participantes deben evitar mensajes violentos, narcocultura o discriminación, privilegiando temáticas como amor, esperanza, comunidad y orgullo regional.

Fechas y artistas confirmados

Las presentaciones se realizarán todos los domingos del 17 de agosto al 5 de octubre, de 19:00 a 21:00 horas, con una transmisión en medios públicos y plataformas digitales.

Cartelera oficial:

17 de agosto: Horóscopos de Durango

24 de agosto: Majo Aguilar

31 de agosto: Legado de Grandeza

7 de septiembre: Vivir Quintana

14 de septiembre: Camila Fernández

21 de septiembre: Lila Downs con la Banda Femenil Mujeres del Viento Florido

28 de septiembre: La Arrolladora Banda El Limón, Regina Orozco y La Sonora Santanera

5 de octubre: Grupo Intocable (gran final)

Calendario de transmisiones | México Canta|

La gran final en un escenario histórico

El cierre de la primera edición será el 5 de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, un recinto emblemático de la música popular mexicana. Grupo Intocable será el encargado de clausurar la velada.

Música con causa: Intocable y el apoyo a migrantes

Además de su participación en “México Canta”, Intocable colaborará con el Gobierno federal en acciones de apoyo a comunidades migrantes en Estados Unidos. Como parte de esta alianza, presentaron su tema inédito “Estamos todos”, dedicado a los mexicanos que viven fuera del país y enfrentan momentos difíciles.

¡ @MexicoCanta_ ya tiene semifinalistas!



