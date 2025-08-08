¿Por qué clausuraron las Gorditas de Mixcoac? Esto detona el cierre del emblemático local

Las famosas Gorditas de Mixcoac, elaboradas en la taquería Hermanos Luna frente al Metro Mixcoac, fueron clausuradas por el INVEA tras recibir quejas por obstrucción de la banqueta y el arroyo vehicular. Esta acción se sigue evaluando y no hay fecha de reapertura aún.

¿Por qué ocurrió su clausura?

El motivo principal fue la denuncia ciudadana por la invasión de la banqueta y el arroyo vehicular, lo que derivó en una intervención del INVEA (Instituto de Verificación Administrativa de la CDMX). El personal de la Alcaldía Benito Juárez clausuró el establecimiento de manera indeterminada, en espera de que los propietarios aclaren la situación.

¿Quién es el INVEA?

El INVEA es un organismo encargado de supervisar que las actividades comerciales, de transporte y uso del suelo cumplan con la normativa vigente. Tiene facultades para inspeccionar, sancionar o clausurar comercios ante irregularidades, denuncias ciudadanas o falta de permisos.

La legislación capitalina establece que negocios que obstruyan la vía pública (como banquetas, pasillos o vías peatonales), pueden ser sancionados con multas y clausura si no retiran lo que impide el libre tránsito.

¿De cuánto es la multa por obstruir la vía pública en CDMX?

La multa por obstrucción de la vía pública oscila entre 21 y 30 veces la UMA, lo que equivale a aproximadamente 2,300 a 3,300 pesos mexicanos, además de la posible clausura temporal o definitiva si hay reincidencia.

¿Volverá a abrir?

Por ahora no se sabe cuándo podrán volver a abrir. La reinstalación dependerá de que el comercio esclarezca las condiciones con las autoridades y regularice su operativa.

🌮 Por fin... clausuran la taquería Hermanos Luna en Giotto 2A, Mixcoac. @inveacdmx y @BJAlcaldia actuaron tras quejas por invasión de banqueta y arroyo vehicular.

Esperamos que sea el inicio de la reordenación de toda la calle Giotto. #Mixcoac@AccionesBJ @LuisMendozaBJ https://t.co/BIPCXDjvRg pic.twitter.com/PTFro3Qt26 — MIXCOAC avanza contigo (@MixcoacAvanza) August 7, 2025

