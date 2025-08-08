Claudia Sheinbaum niega que Estados Unidos invadirá México ante orden secreta de Trump

Este viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no habrá intervención extranjera por parte de Estados Unidos en territorio nacional, luego de que el New York Times publicara que el presidente estadounidense Donald Trump habría ordenado al Pentágono preparar operaciones militares contra cárteles mexicanos de la droga, designados por su gobierno como organizaciones terroristas extranjeras.

“Fuimos informados que venía esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o de ninguna institución en nuestro territorio”, declaró Sheinbaum.

La presidenta | @Claudiashein|

La mandataria reiteró que no existe ningún acuerdo que permita el ingreso de fuerzas armadas estadounidenses al país. “No está permitido ni es parte de ningún acuerdo ni mucho menos. No lo han planteado; cuando lo han llegado a plantear siempre hemos dicho que no”, subrayó.

Agregó que México está abierto a colaborar con Estados Unidos en otros ámbitos, pero rechazó de forma tajante cualquier intervención armada. “Podemos colaborar de otra manera, pero de eso no; entonces, no”.

Donald Trump | AP|

El reporte del New York Times

Según el diario estadounidense, Trump habría firmado en secreto una orden ejecutiva con alcance internacional que otorgó a las fuerzas armadas estadounidenses una base legal para actuar fuera de su territorio —incluso en alta mar y en suelo extranjero— contra cárteles.

El Times resaltó que la medida planteó dudas jurídicas significativas, como la posibilidad de que la eliminación de presuntos delincuentes, que no representaran una amenaza inminente y fuera de un conflicto armado autorizado por el Congreso, pudiera considerarse asesinato.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DIPUTADA DE MORENA ES ACUSADA POR SUPUESTO MALTRATO ANIMAL AL ROMPER 'CANTARITOS' CON ANIMALES EN SU INTERIOR