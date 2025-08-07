VIDEO: Katy Perry detiene concierto al desmayarse una fan: “Tú puedes, respira”

Durante su concierto en Detroit, la cantante Katy Perry interrumpió el espectáculo para brindar apoyo a una fan que se desmayó tras subir al escenario. La intérprete de Roar se acercó a la joven, la tranquilizó y lideró una oración colectiva frente a miles de asistentes.

La fan se desmayó repentinamente en el escenario | Captura de pantalla|

La noche del sábado 3 de agosto, Katy Perry protagonizó un emotivo momento durante su presentación en el Little Caesars Arena de Detroit, como parte de su Lifetimes Tour. En medio del show, una fan identificada como McKenna, quien fue invitada a subir al escenario junto con otros seguidores para cantar “The One That Got Away”, se desmayó repentinamente antes de comenzar la dinámica.

Al percatarse de la situación, la cantante detuvo el concierto y se arrodilló junto a la joven para tranquilizarla. Le habló con calma, le ofreció agua y la animó a respirar:

“Tú puedes, respira. Lo tienes.”

Perry pidió al equipo médico que se acercara para brindarle asistencia y permaneció junto a ella hasta asegurarse de que estaba siendo atendida correctamente.

Luego del incidente, Katy Perry reunió a los demás fans en el escenario y los invitó a hacer una oración por McKenna:

“Querido Dios, rezamos por McKenna, para que regrese plenamente y más brillante y mejor que nunca. Amén.”

Además, reflexionó sobre lo abrumador que puede resultar vivir una experiencia tan intensa frente al público:

“Es tanto. A veces eres tan valiente que puedes subirte al escenario, y eso puede ser abrumador. Entiendo ese sentimiento.”

Minutos después, durante la interpretación de “Roar”, Perry voló sobre el escenario montada en una mariposa mecánica, y tranquilizó al público al informar que McKenna estaba estable:

“McKenna está muy bien, por cierto.”

La reacción de Katy Perry fue aplaudida en redes sociales | IG: @katyperry|

Un gesto que conmovió al público

La reacción de Katy Perry fue aplaudida en redes sociales y por los asistentes al concierto, quienes reconocieron su empatía, humanidad y compromiso con sus fans. Este acto reforzó el vínculo emocional que la artista ha construido con su audiencia a lo largo de su carrera.

I've never seen any artist handle such situation better than katy perry did tonight, paused the show & stayed with the fan even after medics came. truly an angel!!! pic.twitter.com/uSBShSxgvw — Fadi ¹⁴³ (@TheWitnessedBoy) August 4, 2025

