Ingreso Ciudadano Universal 2025: requisitos, monto del apoyo y quiénes pueden registrarse en CDMX

La Secretaría de Bienestar de la Ciudad de México otorga un apoyo bimestral de 2,000 pesos a personas adultas de 57 a 59 años que no reciben otra pensión. Te explicamos cómo acceder al programa y qué requisitos debes cumplir.

Ingreso Ciudadano Universal para personas de 57 a 59 años | SEBIEN CDMX|

¿Qué es el Ingreso Ciudadano Universal?

El Ingreso Ciudadano Universal (ICU) es un programa social creado por el Gobierno de la Ciudad de México que busca apoyar económicamente a personas de entre 57 y 59 años con 10 meses, que aún no pueden acceder a la Pensión del Bienestar federal. Este programa entrega 2,000 pesos cada dos meses, de manera directa y sin intermediarios, a personas que cumplan con los requisitos establecidos por la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social (SEBIS).

¿Quiénes pueden registrarse?

Para ser beneficiario del ICU debes cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 57 años cumplidos y hasta 59 años con 10 meses al momento del trámite.

Residir de forma permanente en la Ciudad de México .

No recibir ninguna otra pensión o apoyo económico similar del gobierno federal o local.

Realizar el trámite de manera personal en los módulos autorizados.

El 4 de agosto de 2025, la jefa de Gobierno Clara Brugada entregó personalmente más de 7,700 tarjetas del programa | X: @Ines_GONI|

Documentos necesarios

Los interesados deben presentar original y copia de los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional).

Acta de nacimiento (en caso de que la fecha no esté visible en la identificación).

CURP (impresa si no aparece en los documentos anteriores).

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses).

¿Hasta cuándo hay registro?

Aunque no hay una fecha de cierre oficial, el objetivo del programa es beneficiar a más de 77 mil personas durante 2025. Por eso, se recomienda realizar el trámite cuanto antes, en especial si estás cerca de cumplir los 60 años.

En la Ciudad de México todas las personas de los 57 a 59 años reciben el #IngresoCiudadanoUniversal.

Un respaldo, sin exclusiones y sin importar su situación económica. Es un programa ciudadano, único en el país, que acompaña y garantiza el acceso a una vida digna.… pic.twitter.com/Ns0JE6azQu — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 4, 2025

El Ingreso Ciudadano Universal representa un paso firme hacia la equidad y protección social en la CDMX, al brindar un recurso vital a personas en el umbral de la edad adulta mayor. Si estás en este grupo, reúne tus documentos y mantente atento a las convocatorias oficiales para registrarte. Tu derecho al bienestar está más cerca de lo que imaginas.

