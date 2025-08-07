De Dr. House a Dumbledore: Hugh Laurie se une al mundo de Harry Potter

Una noticia mágica ha sorprendido al fandom de Harry Potter: Hugh Laurie, reconocido por su papel como el irreverente Dr. House, interpretará nada menos que a Albus Dumbledore en la nueva serie de audiolibros del universo creado por J.K. Rowling.

La magia de Harry Potter vuelve a cobrar vida, esta vez con una producción completamente sonora: Pottermore Publishing y Audible anunciaron la serie “Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions”, que reinterpretará los siete libros escritos por J.K. Rowling. Uno de los anuncios más destacados es que Hugh Laurie, famoso por su papel en House, será la voz de Albus Dumbledore.

Esta nueva versión contará con un elenco de más de 200 voces, una banda sonora original y diseño de sonido en Dolby Atmos para ofrecer una experiencia inmersiva única.

La elección de Laurie —famoso por su tono sarcástico, su presencia escénica y su versatilidad— ya ha generado conversación en redes. Este proyecto no busca recrear los libros ni las películas, sino dar nueva vida a los personajes desde su propia perspectiva, con audios que incluyen dramatizaciones, efectos especiales y música original.

La voz de Dumbledore: un homenaje con responsabilidad

Hugh Laurie expresó su agradecimiento al asumir el icónico rol:

“Me siento honrado de que me hayan confiado las llaves de Albus Dumbledore… Estoy profundamente consciente de quienes lo interpretaron antes: Richard Harris, Michael Gambon, Jude Law; las narraciones de Jim Dale y Sir Stephen Fry. Es un gran honor estar entre ellos.”

La magia continúa... en tus oídos

Esta es una de las propuestas más ambiciosas desde la expansión del Wizarding World fuera del cine, y marca el regreso de Harry Potter al top de los contenidos digitales. La voz de Laurie, compleja y profunda, promete humanizar y desafiar lo que creemos saber sobre Dumbledore, un personaje tan admirado como enigmático.

Mientras tanto, los fans ya especulan sobre qué revelaciones y giros se explorarán en este nuevo viaje auditivo.

