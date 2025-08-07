EU ofrece 50 mdd por captura de Nicolás Maduro

El gobierno de Estados Unidos elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, duplicando así el monto previo de 25 millones.

El aumento de la recompensa forma parte de una estrategia más amplia contra Maduro, quien enfrenta cargos federales en Estados Unidos desde 2020. / AP |

La fiscal general Pam Bondi confirmó el anuncio a través de redes sociales, señalando que tanto el Departamento de Justicia como el Departamento de Estado respaldan la medida. En su declaración, acusó al mandatario de tener nexos con grupos criminales: “Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como el Cártel de Sinaloa para introducir drogas mortales y violencia en nuestro país”.

Las autoridades estadounidenses también lo relacionan con el grupo criminal Tren de Aragua y lo califican como “uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional”.

El aumento de la recompensa forma parte de una estrategia más amplia contra Maduro, quien enfrenta cargos federales en Estados Unidos desde 2020 por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y corrupción. Originalmente, bajo la administración de Donald Trump se ofrecieron 15 millones de dólares, cifra que ascendió a 25 millones durante el gobierno de Joe Biden.

Today, @TheJusticeDept and @StateDept are announcing a $50 MILLION REWARD for information leading to the arrest of Nicolás Maduro. pic.twitter.com/D8LNqjS9yk — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 7, 2025

La ofensiva incluye el decomiso de bienes vinculados al presidente venezolano por más de 700 millones de dólares, entre ellos aeronaves y vehículos de lujo. La DEA también ha confiscado más de 30 toneladas de cocaína que, según las investigaciones, estarían ligadas a sus redes de apoyo.

Hasta ahora, el gobierno de Venezuela no ha emitido una respuesta oficial a estas acusaciones ni al incremento de la recompensa.

