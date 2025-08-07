VIDEO: Sofía Rivera Torres responde a críticas por su figura: “Es edición y mucha mala leche”

Sofía Rivera Torres, reconocida conductora y reciente panelista en La Casa de los Famosos México 2025, vivió un momento polémico al reaparecer en televisión solo cuatro meses después de convertirse en mamá. Usuarios en redes sociales criticaron su apariencia posparto, lo que llevó a revivir su cuestionada burla hacia Lucerito Mijares.

Sofía Rivera Torres formó parte de la primera temporada del reality

El pasado 4 de agosto, durante su participación en la gala del reality show, usuarios recordaron cómo ella, su esposo Eduardo Videgaray y el comentarista 'El Estaca' se burlaron del físico de Lucerito Mijares, desatando una oleada de comentarios críticos hacia su nuevo aspecto.

Sofía Rivera Torres y su hijo Ferrán

Sofía responde: “Es edición y mucha mala leche”

En un video difundido en sus redes sociales, Rivera Torres confrontó las críticas mostrando una comparación entre una imagen original de su participación en televisión y otra viral editada que distorsionaba su figura. Declaró con contundencia:

“Ese cuerpo de la foto no se debe a la maternidad, no se debe al karma, es sencillamente edición y mucha mala leche.”



A pesar de admitir que aún está recuperándose del embarazo, lo abordó con autenticidad:

“Todavía estoy muy, pero muy lejos del cuerpo que solía tener, debajo de estas chichis gigantescas y pesadez de más con las que he decidido alimentar a mi hijo, empiezo a ver rastros de mi viejo abdomen. ¿El gusto que le ha dado a tantas personas pensar que estoy súper gorda será proporcional al coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima?” Grasas por su atención.🙏🏼#LaCasaDeLosFamososMexico #LaCasaDeLosFamosososMx3 pic.twitter.com/sA2AXlGuOd — Sofia Rivera Torres de Videgaray (@SofiaRiveraT) August 7, 2025

La publicación acumula más de 10 mil "me gusta" en instagram y cientos de reacciones. Mientras una gran parte de sus seguidores le envía mensajes de respaldo, otros siguen comentando y opinando sobre su aspecto físico.



