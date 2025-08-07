“Así son mis manos”: Mariana Botas responde a quienes critican sus dedos

La actriz Mariana Botas, reconocida por su papel como Martina López en Una familia de diez y actual participante en La Casa de los Famosos México temporada 3, aclaró en redes el motivo detrás de su peculiar apariencia en los dedos pulgares. Afirmó que su condición es congénita y aprovecho para pedir a los espectadores que no se alarmaran al verla en el programa.

“Así son mis manos, amigos”, comentó Mariana Botas | IG: @lacasafamososmx|

Mariana Botas, quien participa en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, estrenada el 27 de julio de 2025, detalló en una entrevista previa a su ingreso al reality que la forma curva de sus dedos pulgares se debe a clinodactilia, una condición congénita y relativamente común:

"Tengo los dedos chuecos de nacimiento y entonces mucha gente es de '¿qué le pasó a Mariana? ¿cómo tuerce los dedos así? Qué feos dedos, ¿qué se hizo? El photoshop está mal hecho, se le nota en los dedos"

La clinodactilia se caracteriza por una desviación anormal de uno o varios dedos con respecto a los demás, normalmente sin mayor impacto funcional. Puede tener origen genético o derivarse de otras causas como traumatismos o presión prolongada de calzado inapropiado.

La actriz explicó que tiene clinodactilia, un trastorno congénito que provoca la curvatura de los dedos | IG: @marianabotasl|@exafm

Mariana Botas supo anticiparse a las dudas del público y transformó un comentario potencialmente negativo en una muestra de autenticidad: “Así son mis manos, amigos.” Una invitación para ver más allá de la imagen y valorar la transparencia sin filtros que caracteriza su participación en el reality.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Ruido Joven: el megabazar de merch y música en vivo gratis que sacude CDMX este agosto