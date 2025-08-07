Ruido Joven: el megabazar de merch y música en vivo gratis que sacude CDMX este agosto

Si eres fan de la música independiente y buscas un plan cultural y gratuito en la Ciudad de México, no puedes perderte Ruido Joven, un megabazar que reunirá el sábado 23 de agosto a más de 40 bandas y sellos con sus mejores productos oficiales, además de conciertos en vivo para disfrutar durante todo el día en el Parque de Cultura Urbana, en la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec.
Ruido Joven es un evento pensado para apoyar a la escena musical independiente mexicana y ofrecer a los asistentes la oportunidad de conocer y adquirir mercancía original y exclusiva de artistas y grupos emergentes y consolidados.
Más de 40 bandas y sellos se dan cita en CDMX
Ruido Joven está pensado como un punto de encuentro para la escena musical emergente y sus seguidores. Entre las bandas y artistas que tendrán presencia con stands de merch oficial, se encuentran:
- Bandalos Chinos
- Cala Vento
- Chingadazo de Kung Fu
- Clubz
- División Minúscula
- Elis Paprika
- Kill Aniston
- Marco Mares
- Thermo
- Valgur
- Wiplash
- White Owl
- Silver Rose
- Rodeo Way
- Víctor Meza
- Smash-O
- Vicente Jáuregui
- The Witchers Band
Y muchos más.
Los asistentes podrán adquirir camisetas, discos, stickers, accesorios y ediciones limitadas directamente de los proyectos y sellos, fortaleciendo así el comercio justo y el vínculo directo entre artistas y público.
Conciertos gratuitos en vivo durante todo el día
Además del bazar, el evento ofrecerá conciertos gratuitos en el skatepark del Parque de Cultura Urbana. El escenario albergará a nueve bandas independientes, cuyo cartel final será anunciado próximamente en las redes sociales oficiales del evento. Se espera una jornada diversa, con géneros que van del rock al indie, punk, pop alternativo y sonidos experimentales.
¿Dónde y cuándo se realizará el evento?
Fecha: Sábado 23 de agosto de 2025
Horario: De 11:00 a 19:00 horas
Ubicación: Skatepark “Parcur”, Parque de Cultura Urbana (Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, CDMX)
Entrada: Libre y gratuita para todo público
El acceso más cercano es por la estación Chapultepec (Línea 1 del Metro), a unos 10–15 minutos caminando.
