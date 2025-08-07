Ruido Joven: el megabazar de merch y música en vivo gratis que sacude CDMX este agosto

Si eres fan de la música independiente y buscas un plan cultural y gratuito en la Ciudad de México, no puedes perderte Ruido Joven, un megabazar que reunirá el sábado 23 de agosto a más de 40 bandas y sellos con sus mejores productos oficiales, además de conciertos en vivo para disfrutar durante todo el día en el Parque de Cultura Urbana, en la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec.

El sábado 23 de agosto, el Parque de Cultura Urbana en Chapultepec se llena de ritmo y moda | iStock|

Ruido Joven es un evento pensado para apoyar a la escena musical independiente mexicana y ofrecer a los asistentes la oportunidad de conocer y adquirir mercancía original y exclusiva de artistas y grupos emergentes y consolidados.

Más de 40 bandas y sellos se dan cita en CDMX

Ruido Joven está pensado como un punto de encuentro para la escena musical emergente y sus seguidores. Entre las bandas y artistas que tendrán presencia con stands de merch oficial, se encuentran:

Bandalos Chinos

Cala Vento

Chingadazo de Kung Fu

Clubz

División Minúscula

Elis Paprika

Kill Aniston

Marco Mares

Thermo

Valgur

Wiplash

White Owl

Silver Rose

Rodeo Way

Víctor Meza

Smash-O

Vicente Jáuregui

The Witchers Band

Y muchos más.

Los asistentes podrán adquirir camisetas, discos, stickers, accesorios y ediciones limitadas directamente de los proyectos y sellos, fortaleciendo así el comercio justo y el vínculo directo entre artistas y público.

El megabazar contará con productos oficiales de más de 40 bandas | iStock|

Conciertos gratuitos en vivo durante todo el día

Además del bazar, el evento ofrecerá conciertos gratuitos en el skatepark del Parque de Cultura Urbana. El escenario albergará a nueve bandas independientes, cuyo cartel final será anunciado próximamente en las redes sociales oficiales del evento. Se espera una jornada diversa, con géneros que van del rock al indie, punk, pop alternativo y sonidos experimentales.

¿Dónde y cuándo se realizará el evento?

Fecha: Sábado 23 de agosto de 2025

Horario: De 11:00 a 19:00 horas

Ubicación: Skatepark “Parcur”, Parque de Cultura Urbana (Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, CDMX)

Entrada: Libre y gratuita para todo público

El acceso más cercano es por la estación Chapultepec (Línea 1 del Metro), a unos 10–15 minutos caminando.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Jornada Laboral de 40 horas, pero ¿sin hora de comida ni descansos?