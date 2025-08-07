Lanzan ChatGPT-5: así es el modelo más potente de OpenAI: ¿Qué funciones ofrece?

OpenAI lanzó oficialmente ChatGPT‑5, su modelo de inteligencia artificial más avanzado hasta la fecha, el cual ya se encuentra disponible para todos los usuarios, incluyendo quienes utilizan la versión gratuita de ChatGPT. También puede integrarse vía API para desarrolladores y plataformas externas, según confirmó la empresa.

El modelo GPT‑5 ofrece una mejora significativa en comparación con su antecesor GPT‑4. / Pixabay |

El modelo GPT‑5 ofrece una mejora significativa en comparación con su antecesor GPT‑4, al incorporar capacidades de razonamiento más complejas, comprensión multimodal (texto, imágenes, video y voz), una ventana de contexto de hasta un millón de tokens, y respuestas más precisas y confiables. Además, cuenta con variantes adaptadas para distintos niveles de uso: Mini, Nano, Estándar y Pro.

Durante el anuncio, el CEO de OpenAI, Sam Altman, destacó que “GPT‑5 es la primera vez que realmente se siente como hablar con un experto a nivel de doctorado”. Asimismo, lo comparó con una evolución tecnológica similar a la que representó el paso del primer iPhone al modelo con pantalla Retina.

Want to see our open models in action?



Watch how gpt-oss builds a video game—using tools step-by-step within chain-of-thought reasoning pic.twitter.com/WNeV0cpwM2 — OpenAI (@OpenAI) August 5, 2025

La herramienta ha demostrado mejoras sustanciales en tareas como redacción, programación, diagnósticos médicos, resolución de problemas matemáticos y generación de código avanzado. Uno de sus avances más destacados es la reducción de alucinaciones (respuestas incorrectas), así como mecanismos para reconocer sus propios límites, lo que la hace más segura y confiable para el usuario final.

GPT‑5 está completamente integrado en el ecosistema de ChatGPT y ya se puede utilizar sin costo adicional. Las funciones más potentes también están disponibles para suscriptores del plan Plus y empresas que lo integran en sus procesos a través de API.

Este nuevo lanzamiento consolida a OpenAI como una de las compañías líderes en el desarrollo de inteligencia artificial generativa, y marca un nuevo punto de referencia en la evolución tecnológica global.

Uno de sus avances más destacados es la reducción de alucinaciones (respuestas incorrectas). / pixabay |

