Apoyo de hasta 15 mil pesos por desempleo en Edomex: requisitos, fechas y cómo hacer el registro

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Trabajo, activó el registro para el programa Apoyo al Desempleo para el Bienestar 2025, que brinda hasta 15 mil pesos en cinco pagos mensuales de 3 mil pesos a personas mayores de 18 años que hayan perdido su empleo formal.

El registro está disponible del 4 al 15 de agosto de 2025, en modalidad presencial y en línea, y contempla también asesoría para reinsertarse en el mercado laboral a través de la Bolsa de Trabajo estatal.

Oficinas donde puedes registrarte presencialmente

Las y los interesados podrán acudir con documentación completa a cualquiera de las siguientes sedes oficiales:

Atlacomulco: Carretera Atlacomulco-El Oro km 3.5, San Lorenzo Tlacotepec, C.P. 50450

Ecatepec: Calle Playa Larga s/n, colonia Granjas Valle de Guadalupe, C.P. 55270

Ixtapaluca: Calle Centenario de la Revolución Mexicana #107, colonia Centro, C.P. 56530

La Paz: Calle Simón Bolívar s/n, colonia Los Reyes Acaquilpan Centro, C.P. 56400

Naucalpan: Calle 20 de Noviembre s/n, colonia San Lorenzo Totolinga, C.P. 53000

Nezahualcóyotl: Avenida Chimalhuacán #592, colonia Benito Juárez, C.P. 57000

San Mateo Atenco: Avenida Juárez y Reforma s/n, Barrio de San Miguel, C.P. 52100

Tlalnepantla: Avenida Morelos #88, colonia Centro, C.P. 54000

Tejupilco: Calle Emiliano Zapata s/n, colonia El Carmen, C.P. 51400

Toluca: Calle Felipe Villanueva #216, colonia La Merced, C.P. 50080

En caso de preferir el registro en línea, puede hacerse a través del portal de la Secretaría del Trabajo del Edomex: www.trabajo.edomex.gob.mx

Documentos requeridos

Acta de nacimiento CURP INE vigente Comprobante de domicilio Formato Único de Bienestar (FUB) Constancia de desempleo Carta bajo protesta de decir verdad sobre su situación laboral

El titular de la Secretaría del Trabajo, Norberto Morales Poblete, señaló que este apoyo busca consolidarse “como un auténtico seguro de desempleo para las y los mexiquenses”.

Los resultados con las personas seleccionadas se publicarán en septiembre de 2025, a través de los canales institucionales del Gobierno del Estado de México.

