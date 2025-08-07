Apoyo de hasta 15 mil pesos por desempleo en Edomex: requisitos, fechas y cómo hacer el registro

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Trabajo, activó el registro para el programa Apoyo al Desempleo para el Bienestar 2025, que brinda hasta 15 mil pesos en cinco pagos mensuales de 3 mil pesos a personas mayores de 18 años que hayan perdido su empleo formal.
El registro está disponible del 4 al 15 de agosto de 2025, en modalidad presencial y en línea, y contempla también asesoría para reinsertarse en el mercado laboral a través de la Bolsa de Trabajo estatal.
Oficinas donde puedes registrarte presencialmente
Las y los interesados podrán acudir con documentación completa a cualquiera de las siguientes sedes oficiales:
- Atlacomulco: Carretera Atlacomulco-El Oro km 3.5, San Lorenzo Tlacotepec, C.P. 50450
- Ecatepec: Calle Playa Larga s/n, colonia Granjas Valle de Guadalupe, C.P. 55270
- Ixtapaluca: Calle Centenario de la Revolución Mexicana #107, colonia Centro, C.P. 56530
- La Paz: Calle Simón Bolívar s/n, colonia Los Reyes Acaquilpan Centro, C.P. 56400
- Naucalpan: Calle 20 de Noviembre s/n, colonia San Lorenzo Totolinga, C.P. 53000
- Nezahualcóyotl: Avenida Chimalhuacán #592, colonia Benito Juárez, C.P. 57000
- San Mateo Atenco: Avenida Juárez y Reforma s/n, Barrio de San Miguel, C.P. 52100
- Tlalnepantla: Avenida Morelos #88, colonia Centro, C.P. 54000
- Tejupilco: Calle Emiliano Zapata s/n, colonia El Carmen, C.P. 51400
- Toluca: Calle Felipe Villanueva #216, colonia La Merced, C.P. 50080
En caso de preferir el registro en línea, puede hacerse a través del portal de la Secretaría del Trabajo del Edomex: www.trabajo.edomex.gob.mx
Documentos requeridos
- Acta de nacimiento
- CURP
- INE vigente
- Comprobante de domicilio
- Formato Único de Bienestar (FUB)
- Constancia de desempleo
- Carta bajo protesta de decir verdad sobre su situación laboral
El titular de la Secretaría del Trabajo, Norberto Morales Poblete, señaló que este apoyo busca consolidarse “como un auténtico seguro de desempleo para las y los mexiquenses”.
Los resultados con las personas seleccionadas se publicarán en septiembre de 2025, a través de los canales institucionales del Gobierno del Estado de México.
