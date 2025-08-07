Instagram activa botón de repost y nuevas funciones sociales: así puedes usarlas

Instagram presentó oficialmente tres nuevas funciones que buscan fortalecer la interacción entre usuarios y mejorar la experiencia dentro de la plataforma: el botón de repost, un mapa social y una nueva pestaña de “Amigos” en la sección de Reels.

El botón de repost permite compartir publicaciones y Reels de otros usuarios directamente desde la app, sin necesidad de capturas de pantalla ni aplicaciones externas. El contenido republicado aparecerá tanto en el feed como en una pestaña específica de “Reposts” dentro del perfil de quien lo comparta.

Por su parte, la nueva pestaña “Amigos” ofrece una selección personalizada de Reels con los que tus contactos han interactuado recientemente, ya sea dando “me gusta”, guardándolos o comentándolos. Esta funcionalidad tiene como objetivo fortalecer las conexiones entre usuarios a través del contenido que comparten intereses comunes.

Otra innovación destacada es el mapa social, que permite a los usuarios compartir su ubicación en tiempo real con personas seleccionadas. También ofrece la posibilidad de explorar publicaciones subidas desde ubicaciones cercanas. Esta herramienta es opcional, incluye ajustes de privacidad y controles parentales en el caso de menores de edad.

De acuerdo con Instagram, estas funciones están siendo desplegadas de forma progresiva en todo el mundo. Para acceder a ellas, los usuarios deberán contar con la última actualización de la aplicación.

Además, la plataforma dio a conocer que los usuarios podrán desactivar la opción de repost en sus publicaciones, incluso si su perfil es público. Esto representa un avance importante en el control de la privacidad y en la protección del contenido original.

Con estas actualizaciones, Instagram refuerza su enfoque en la socialización personalizada, al tiempo que ofrece herramientas que equilibran la visibilidad con el respeto a la privacidad de sus usuarios.

