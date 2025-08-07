Rompe el silencio policía señalada de aparecer en video de la patrulla

El video en donde se observa a dos policías de la Ciudad de México teniendo actos íntimos a bordo de una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) sigue dando de qué hablar, ya que ahora rompió el silencio la supuesta agente señalada de aparecer en la grabación.

Dos policías fueron grabados mientras tenían actos íntimos a bordo de una patrulla/SSC |

SSC ya identificó a los involucrados

Debido a que el video se hizo viral en redes sociales desde el pasado martes, la SSC se pronunció, señalando que ya había identificado a los dos policías involucrados y que abrió una investigación contra ellos, advirtiendo que:

“No tolerará ningún acto contrario a los protocolos de actuación policial”.

La SSC ya identificó a los involucrados y abrió una investigación en su contra/SSC|

Redes sociales apuntan a la persona equivocada

Como es habitual en este tipo de casos, internet “hizo su magia”, ya que varios usuarios en redes sociales supuestamente identificaron a la policía que aparece en el video, difundiendo una fotografía que por muchos fue dada como real.

Sin embargo, la agente de la SSC, antes de restringir sus cuentas, compartió una publicación en la que asegura que ella no es la persona del video, haciendo varias referencias que la distinguen de su compañera, y de paso pidió que se difunda su mensaje, pues están dañando su imagen.

“No soy yo la del video”, asegura la agente

“Buen día, yo soy la compañera que están difamando en un video. Les aclaro que no soy yo la persona del video… Ella está en sector, tengo entendido que fue citada en Asuntos Internos. Aclaro: no tiene nada que ver conmigo, ya que yo pertenezco a agrupamiento en la Metropolitana.

Hay varias características de la cara que se notan. Mi uniforme es negro, el de ella es azul”.

También pidió a los usuarios que dejen de compartir imágenes falsas que la señalan:

“Les pido de su apoyo para que dejen de compartir todas las imágenes que tienen utilizando mi imagen, ya que las están compartiendo en varios grupos. Es molesto lidiar con esta situación, ya que esto me puede afectar en varios aspectos personales y laborales.

Les pido me ayuden a reportar las páginas en las cuales están compartiendo mi foto, ya que la persona que lo hizo solo busca dañar mi imagen. ¡Les agradezco!”.

Este es el mensaje que publicó la policía señalada de aparecer en el video/Facebook|

SSC continúa con la investigación

Hasta ahora, la SSC no ha dado más información acerca de las sanciones que se impondrán a los dos policías que aparecen en el video, lo único confirmado es que hay una investigación en curso por su conducta.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: La Casa de los Famosos México: ¿Quiénes fueron nominados?



