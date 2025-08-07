La Casa de los Famosos México: ¿Quiénes fueron nominados?

Se llevó a cabo la segunda nominación de La Casa de los Famosos México y en la placa de nominados quedaron cinco habitantes, de los cuales uno será eliminado el próximo domingo 10 de agosto.

La pelea entre Ninel Conde y Alexis Ayala que ocurrió horas antes tuvo repercusiones, pues el actor —recordado por sus papeles de villano en telenovelas— fue el más votado por sus compañeros, quedando entre los cinco nominados.

Los otros nominados son Priscila Valverde y Adrián Di Monte, quienes por segunda semana consecutiva están en riesgo de salir. Por su parte, Dalílah Polanco y Mar Contreras enfrentan su primera nominación.

Ellos son los cinco habitantes nominados de la semana/X: @LaCasaFamososMx|

Así quedó la placa de nominados:

Alexis Ayala : 11 puntos





Priscila Valverde : 7 puntos





Mar Contreras : 6 puntos





Dalílah Polanco : 5 puntos





Adrián Di Monte : 4 puntos





Por un punto se salvaron Facundo y Mariana Botas/X: @LaCasaFamososMx|

¿Cómo votar por tu favorito?

Con los nominados ya definidos, ahora será decisión del público quién continúa en la competencia y quién se va, ya que el resultado se basa completamente en la votación de la audiencia.

Reglas y horarios de votación

El proceso tiene reglas específicas: solo se puede votar los miércoles, jueves, viernes y domingos, en los horarios establecidos.

Paso a paso para votar

Entra al sitio oficial :

Durante la Gala, Pre-Gala o Post-Gala aparecerá un código QR en pantalla. Escanéalo con tu celular o entra directamente a:

www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota



Elige a quién quieres salvar :

Verás las imágenes de los nominados. Selecciona al habitante que deseas salvar.



Confirma tu voto :

Asegúrate de enviar tu voto correctamente y ¡ listo !





Ninel Conde no perdonó su pelea con Alexis y lo nominó con dos puntos/X: @LaCasaFamososMx|

¿Cuándo se puede votar?

Miércoles (Noche de Nominación) : desde que termina la Gala hasta las 12:00 a.m.





Jueves : durante Me Caigo de Risa (8:00 p.m.) y hasta el final de la Post-Gala.





Viernes : mismo horario que el jueves.





Domingo (Gala de Eliminación) : desde las 8:00 p.m. (Pre-Gala) hasta las 10:00 p.m.





¿Cuántas veces se puede votar?

Público general : 1 voto por día.





Suscriptores de ViX Premium : 10 votos diarios, que pueden usarse en un solo habitante o distribuirse entre varios.

