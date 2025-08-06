“Es bien perra y loba”: Yeri Mua lanza halagos a Florinda Meza en medio de polémica

Durante una entrevista cargada de humor, referencias culturales y frases virales, la influencer y cantante veracruzana Yeri Mua sorprendió a sus seguidores al revelar su profunda admiración por Florinda Meza. La confesión se dio durante su participación en el canal del youtuber El Escorpión Dorado, donde la joven creadora de contenido compartió su emoción por estar sentada “donde se sentó Florinda Meza”, aludiendo con respeto y sarcasmo a su apodo entre amigos: “Doña Zorrinda”.

La mención no pasó desapercibida, sobre todo porque llega en un momento en que la figura de Meza ha vuelto a cobrar relevancia en el ojo público. El reciente estreno de la serie Chespirito: Sin Querer Queriendo en HBO Max no solo ha reavivado el interés por el legado de Roberto Gómez Bolaños, sino también las tensiones alrededor de su vida privada y, particularmente, de la representación de Florinda Meza como figura central en la narrativa.

Aunque la producción busca rendir homenaje al genio detrás de personajes como El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, varios segmentos han retratado a Meza como una figura dominante o incluso conflictiva, lo que ha generado una división en la opinión pública. En ese contexto, las palabras de Yeri Mua se perciben como una defensa no oficial pero muy mediática.

“Loba, perra, comelona”: la respuesta generacional a una figura controvertida

Lejos de la crítica fácil o del escarnio, Yeri Mua apostó por un enfoque más empático, señalando la fortaleza de Florinda Meza frente a las críticas que han surgido desde el estreno de la bioserie. “Es bien perra, loba, comelona”, expresó con naturalidad, usando un lenguaje cargado de energía y aprobación que resuena particularmente entre las nuevas generaciones.

La influencer, sin embargo, también estableció distancia respecto a la vida sentimental de Meza y su relación con Gómez Bolaños. “La neta no (no hubiera hecho lo mismo)... A mí me gustan los chacales”, bromeó Yeri, reforzando su estilo irreverente y mostrando cómo se puede admirar a una figura pública sin compartir todas sus decisiones.

Yeri Mua, conocida por su paso como Reina del Carnaval de Veracruz 2022 y por su carrera en ascenso como cantante urbana, representa a una generación que creció entre la televisión de antaño y el streaming contemporáneo. Su voz, aunque informal, refleja cómo las nuevas audiencias están resignificando íconos culturales del pasado y aportando nuevas lecturas sobre sus vidas públicas y privadas.

